Ringen um Seltene Erden
Achterbahnfahrt bei US-Seltene-Erden-Aktien! Lieber auf ETFs setzen?
Die Kursentwicklung vieler US-Seltene-Erden-Aktien war zuletzt äußerst volatil. Anleger, die diese Schwankungen scheuen, könnten deshalb womöglich ETFs bevorzugen. Eine Übersicht.
- US-Seltene-Erden-Aktien zeigen extreme Volatilität.
- ETFs bieten Diversifikation und geringeres Risiko.
- Geopolitische Bedeutung wächst für zukünftige Technologien.
Die jüngste Entwicklung der Aktien von US-Unternehmen aus dem Bereich Seltene Erden gleicht einer Achterbahnfahrt. Die Verschärfung der Exportbestimmungen durch China führte zunächst zu einem starken Kursanstieg dieser Aktien, da Anleger darauf spekulierten, dass die US-Regierung nun die heimische Produktion verstärkt fördern könnte. Kurz darauf schlug jedoch US-Finanzminister Bessent einen handelspolitischen Waffenstillstand vor, was zu einem Crash bei US-Seltene-Erden-Aktien führte.
Seltene Erden – eine Gruppe von 17 chemischen Elementen – sind für zahlreiche Hochtechnologieprodukte unverzichtbar, etwa in Smartphones, Elektroautos und Windkraftanlagen.
Für Anleger, die in den Sektor investieren möchten, die Schwankungen bei Einzelaktien jedoch scheuen, könnten Seltene-Erden-ETFs eine interessante Alternative darstellen. Diese Fonds bieten eine breitere Diversifikation und helfen, das Risiko im Vergleich zu Einzelaktien zu streuen. Insbesondere auch dadurch, dass sie in Unternehmen aus verschiedenen Ländern wie den USA, China, Australien und Malaysia investieren.
Zu den bekanntesten und größten Seltene-Erden-ETFs gehören unter anderem:
VanEck Rare Earth and Strategic Metals UCITS ETF
ISIN: IE0002PG6CA6 | WKN: A3CRL9 | Ticker: VVMX | Fondsgröße: EUR 402 Mio | 1 Jahr: +50,80% | TER: 0,59% p.a.
iShares Essential Metals Producers UCITS ETF USD (Acc)
ISIN: IE000ROSD5J6 | WKN: A3ERLP | Ticker: CEBT | Fondsgröße: EUR 270 Mio | 1 Jahr: +32,75% | TER: 0,55% p.a.
WisdomTree Strategic Metals and Rare Earths Miners UCITS ETF USD Unhedged Acc
ISIN: IE000KHX9DX6 | WKN: A3EKKT | Ticker: RARE | Fondsgröße: EUR 68 Mio | 1 Jahr: +64,54% | TER: 0,50% p.a.
Global X Disruptive Materials UCITS ETF USD Accumulating
ISIN: IE000FP52WM7 | WKN: A3DJQP | Ticker: D6AT | Fondsgröße: EUR 17 Mio | 1 Jahr: +53,96% | TER: 0,50% p.a.
Geopolitische Bedeutung
Die strategische Bedeutung von Seltenen Erden hat zugenommen, da sie für die Entwicklung zukunftsentscheidender Technologien (z. B. für Elektrofahrzeuge und erneuerbare Energien) unverzichtbar sind. Die geopolitische Abhängigkeit von Ländern wie China hat viele westliche Nationen dazu veranlasst, ihre Bemühungen zu verstärken, eine eigene Versorgung zu sichern und die Produktion zu diversifizieren.
Autor: Ferdinand Hammer, wallstreetONLINE Redaktion