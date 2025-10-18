Achterbahnfahrt bei US-Seltene-Erden-Aktien! Lieber auf ETFs setzen?

Die jüngste Entwicklung der Aktien von US-Unternehmen aus dem Bereich Seltene Erden gleicht einer Achterbahnfahrt. Die Verschärfung der Exportbestimmungen durch China führte zunächst zu einem starken Kursanstieg dieser Aktien, da Anleger darauf spekulierten, dass die US-Regierung nun die heimische Produktion verstärkt fördern könnte. Kurz darauf schlug jedoch US-Finanzminister Bessent einen handelspolitischen Waffenstillstand vor, was zu einem Crash bei US-Seltene-Erden-Aktien führte.

unserer Premiumpartner Amundi, SPDR und Xtrackers bereits ab 0 EUR

Seltene Erden – eine Gruppe von 17 chemischen Elementen – sind für zahlreiche Hochtechnologieprodukte unverzichtbar, etwa in Smartphones, Elektroautos und Windkraftanlagen.

Für Anleger, die in den Sektor investieren möchten, die Schwankungen bei Einzelaktien jedoch scheuen, könnten Seltene-Erden-ETFs eine interessante Alternative darstellen. Diese Fonds bieten eine breitere Diversifikation und helfen, das Risiko im Vergleich zu Einzelaktien zu streuen. Insbesondere auch dadurch, dass sie in Unternehmen aus verschiedenen Ländern wie den USA, China, Australien und Malaysia investieren.

Zu den bekanntesten und größten Seltene-Erden-ETFs gehören unter anderem:



Geopolitische Bedeutung

Die strategische Bedeutung von Seltenen Erden hat zugenommen, da sie für die Entwicklung zukunftsentscheidender Technologien (z. B. für Elektrofahrzeuge und erneuerbare Energien) unverzichtbar sind. Die geopolitische Abhängigkeit von Ländern wie China hat viele westliche Nationen dazu veranlasst, ihre Bemühungen zu verstärken, eine eigene Versorgung zu sichern und die Produktion zu diversifizieren.

Keine Lust auf hohe Order- und Depotgebühren? Dann schnell zu SMARTBROKER+ wechseln: Alle nachfolgend vorgestellten Aktien handeln Sie über gettex ab 0 Euro*.

*ab 500 Euro Ordervolumen, zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen Dann schnell zuAlle nachfolgend vorgestellten Aktien handeln Sie über gettex ab 0 Euro*.*ab 500 Euro Ordervolumen, zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen



Autor: Ferdinand Hammer, wallstreetONLINE Redaktion



