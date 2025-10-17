Wien (ots) - Der internationale Wettbewerb für Studierende sucht bis zum 6. März

2026 Entwürfe für urbane Nachverdichtungen mit Holz.



Drei Bauaufgaben in den Städten Wien, München und Laibach stehen zur Auswahl.

Ressourcenschonendes Bauen durch Aufstockungen von Bestandsgebäuden statt neuem

Bodenverbrauch steht im Mittelpunkt der proHolz Student Trophy 26. Durch das

Planen mit dem nachwachsenden und CO2-bindenden Material Holz werden

gleichzeitig Beiträge zum klimaschonenden Bauen erarbeitet.



International und interdisziplinär





Die Teilnahme ist international möglich. Teilnahmeberechtigt sind alle

Studierenden der Fachrichtungen Architektur und Bauingenieurwesen, die aktuell

an einer Universität oder Fachhochschule eingeschrieben sind. Die

Wettbewerbsbeiträge müssen in Teams aus mindestens zwei Studierenden erarbeitet

werden, dabei wird eine interdisziplinäre Zusammenarbeit empfohlen. Der

Wettbewerb ist mit Preisgeldern von insgesamt 21.000 Euro dotiert. Ausgelobt

wird er von proHolz Austria in Kooperation mit proHolz Bayern.



Bei einer Kick-off Veranstaltung am 16. Oktober 2025 an der Technischen

Universität (TU) Wien wurden der Wettbewerb zum Thema "Timber on top" sowie die

Bauaufgaben erläutert. Die Video-Aufzeichnung der Veranstaltung wird den

internationalen Studierenden online zur Verfügung gestellt. Zahlreiche

Hochschulen bieten im Wintersemester 2025/26 auch Lehrveranstaltungen zum Thema

der proHolz Student Trophy 26 an. Einreichschluss für Wettbewerbsarbeiten ist am

6. März 2026, die Preisverleihung findet am 21. Mai 2026 wiederum an der TU Wien

statt.



Materialgerechtes Entwerfen und Planen mit Holz



"Die proHolz Student Trophy, die wir bereits zum sechsten Mal ausloben, ist ein

wichtiger Bestandteil unserer Bemühungen um die Vermittlung von Holzbau-Knowhow

an die Planer:innen der Zukunft. Holz ist ein Zukunftsbaustoff,

materialgerechtes Entwerfen und Planen ist eine wesentliche Voraussetzung für

seinen erfolgreichen und effizienten Einsatz. Mit dem Wettbewerb stoßen wir die

konkrete Auseinandersetzung mit Holz und seinen spezifischen Eigenschaften bei

den Studierenden auf internationaler Ebene an", so Richard Stralz, Obmann von

proHolz Austria.



Auf nationaler Ebene forciert proHolz die Holzbau-Ausbildung auch durch

Stiftungslehrstühle an Universitäten. Seit Herbst 2023 gibt es den Lehrstuhl

"Holzbau und Entwerfen im urbanen Raum" (Juri Troy) an der TU Wien, der

überwiegend durch den österreichischen Waldfonds und proHolz Austria finanziert

wird. Aktuell wird dieser durch eine Gastprofessur von Anton Oster im Bereich

Tragwerksplanung und Holzbauentwurf ergänzt, die ebenfalls durch Mittel von

proHolz Austria ermöglicht wird.



Alle Infos zum Wettbewerb:



https://www.proholz.at/student-trophy



Presse- und Bildmaterial zum Download:



https://www.proholz.at/news/detail/kick-off-zur-proholz-student-trophy-26-timber

-on-top



proHolz Student Trophy 26 mit freundlicher Unterstützung von:



Binderholz | Hasslacher Norica Timber | KLH | Mayr Melnhof Holz | Sihga | Stora

Enso | WWG Bergwald | Gumpp & Maier | holzbauGU | Huber & Sohn | LignoAlp |

Timber Homes



Pressekontakt:



proHolz Austria

Mag. Karin Giselbrecht

Telefon: +43 664 4403999

E-Mail: mailto:giselbrecht@proholz.at



Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/181254/6139683

OTS: proHolz Austria - Arbeitsgemeinschaft der österreichischen Ho

lzwirtschaft







