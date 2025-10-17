Kick-off zur proHolz Student Trophy 26
Timber on top
Wien (ots) - Der internationale Wettbewerb für Studierende sucht bis zum 6. März
2026 Entwürfe für urbane Nachverdichtungen mit Holz.
Drei Bauaufgaben in den Städten Wien, München und Laibach stehen zur Auswahl.
Ressourcenschonendes Bauen durch Aufstockungen von Bestandsgebäuden statt neuem
Bodenverbrauch steht im Mittelpunkt der proHolz Student Trophy 26. Durch das
Planen mit dem nachwachsenden und CO2-bindenden Material Holz werden
gleichzeitig Beiträge zum klimaschonenden Bauen erarbeitet.
International und interdisziplinär
International und interdisziplinär
Die Teilnahme ist international möglich. Teilnahmeberechtigt sind alle
Studierenden der Fachrichtungen Architektur und Bauingenieurwesen, die aktuell
an einer Universität oder Fachhochschule eingeschrieben sind. Die
Wettbewerbsbeiträge müssen in Teams aus mindestens zwei Studierenden erarbeitet
werden, dabei wird eine interdisziplinäre Zusammenarbeit empfohlen. Der
Wettbewerb ist mit Preisgeldern von insgesamt 21.000 Euro dotiert. Ausgelobt
wird er von proHolz Austria in Kooperation mit proHolz Bayern.
Bei einer Kick-off Veranstaltung am 16. Oktober 2025 an der Technischen
Universität (TU) Wien wurden der Wettbewerb zum Thema "Timber on top" sowie die
Bauaufgaben erläutert. Die Video-Aufzeichnung der Veranstaltung wird den
internationalen Studierenden online zur Verfügung gestellt. Zahlreiche
Hochschulen bieten im Wintersemester 2025/26 auch Lehrveranstaltungen zum Thema
der proHolz Student Trophy 26 an. Einreichschluss für Wettbewerbsarbeiten ist am
6. März 2026, die Preisverleihung findet am 21. Mai 2026 wiederum an der TU Wien
statt.
Materialgerechtes Entwerfen und Planen mit Holz
"Die proHolz Student Trophy, die wir bereits zum sechsten Mal ausloben, ist ein
wichtiger Bestandteil unserer Bemühungen um die Vermittlung von Holzbau-Knowhow
an die Planer:innen der Zukunft. Holz ist ein Zukunftsbaustoff,
materialgerechtes Entwerfen und Planen ist eine wesentliche Voraussetzung für
seinen erfolgreichen und effizienten Einsatz. Mit dem Wettbewerb stoßen wir die
konkrete Auseinandersetzung mit Holz und seinen spezifischen Eigenschaften bei
den Studierenden auf internationaler Ebene an", so Richard Stralz, Obmann von
proHolz Austria.
Auf nationaler Ebene forciert proHolz die Holzbau-Ausbildung auch durch
Stiftungslehrstühle an Universitäten. Seit Herbst 2023 gibt es den Lehrstuhl
"Holzbau und Entwerfen im urbanen Raum" (Juri Troy) an der TU Wien, der
überwiegend durch den österreichischen Waldfonds und proHolz Austria finanziert
wird. Aktuell wird dieser durch eine Gastprofessur von Anton Oster im Bereich
Tragwerksplanung und Holzbauentwurf ergänzt, die ebenfalls durch Mittel von
proHolz Austria ermöglicht wird.
Alle Infos zum Wettbewerb:
https://www.proholz.at/student-trophy
Presse- und Bildmaterial zum Download:
https://www.proholz.at/news/detail/kick-off-zur-proholz-student-trophy-26-timber
-on-top
proHolz Student Trophy 26 mit freundlicher Unterstützung von:
Binderholz | Hasslacher Norica Timber | KLH | Mayr Melnhof Holz | Sihga | Stora
Enso | WWG Bergwald | Gumpp & Maier | holzbauGU | Huber & Sohn | LignoAlp |
Timber Homes
Pressekontakt:
proHolz Austria
Mag. Karin Giselbrecht
Telefon: +43 664 4403999
E-Mail: mailto:giselbrecht@proholz.at
Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/181254/6139683
OTS: proHolz Austria - Arbeitsgemeinschaft der österreichischen Ho
lzwirtschaft
