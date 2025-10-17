    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht

    Kick-off zur proHolz Student Trophy 26

    Timber on top

    Wien (ots) - Der internationale Wettbewerb für Studierende sucht bis zum 6. März
    2026 Entwürfe für urbane Nachverdichtungen mit Holz.

    Drei Bauaufgaben in den Städten Wien, München und Laibach stehen zur Auswahl.
    Ressourcenschonendes Bauen durch Aufstockungen von Bestandsgebäuden statt neuem
    Bodenverbrauch steht im Mittelpunkt der proHolz Student Trophy 26. Durch das
    Planen mit dem nachwachsenden und CO2-bindenden Material Holz werden
    gleichzeitig Beiträge zum klimaschonenden Bauen erarbeitet.

    International und interdisziplinär

    Die Teilnahme ist international möglich. Teilnahmeberechtigt sind alle
    Studierenden der Fachrichtungen Architektur und Bauingenieurwesen, die aktuell
    an einer Universität oder Fachhochschule eingeschrieben sind. Die
    Wettbewerbsbeiträge müssen in Teams aus mindestens zwei Studierenden erarbeitet
    werden, dabei wird eine interdisziplinäre Zusammenarbeit empfohlen. Der
    Wettbewerb ist mit Preisgeldern von insgesamt 21.000 Euro dotiert. Ausgelobt
    wird er von proHolz Austria in Kooperation mit proHolz Bayern.

    Bei einer Kick-off Veranstaltung am 16. Oktober 2025 an der Technischen
    Universität (TU) Wien wurden der Wettbewerb zum Thema "Timber on top" sowie die
    Bauaufgaben erläutert. Die Video-Aufzeichnung der Veranstaltung wird den
    internationalen Studierenden online zur Verfügung gestellt. Zahlreiche
    Hochschulen bieten im Wintersemester 2025/26 auch Lehrveranstaltungen zum Thema
    der proHolz Student Trophy 26 an. Einreichschluss für Wettbewerbsarbeiten ist am
    6. März 2026, die Preisverleihung findet am 21. Mai 2026 wiederum an der TU Wien
    statt.

    Materialgerechtes Entwerfen und Planen mit Holz

    "Die proHolz Student Trophy, die wir bereits zum sechsten Mal ausloben, ist ein
    wichtiger Bestandteil unserer Bemühungen um die Vermittlung von Holzbau-Knowhow
    an die Planer:innen der Zukunft. Holz ist ein Zukunftsbaustoff,
    materialgerechtes Entwerfen und Planen ist eine wesentliche Voraussetzung für
    seinen erfolgreichen und effizienten Einsatz. Mit dem Wettbewerb stoßen wir die
    konkrete Auseinandersetzung mit Holz und seinen spezifischen Eigenschaften bei
    den Studierenden auf internationaler Ebene an", so Richard Stralz, Obmann von
    proHolz Austria.

    Auf nationaler Ebene forciert proHolz die Holzbau-Ausbildung auch durch
    Stiftungslehrstühle an Universitäten. Seit Herbst 2023 gibt es den Lehrstuhl
    "Holzbau und Entwerfen im urbanen Raum" (Juri Troy) an der TU Wien, der
    überwiegend durch den österreichischen Waldfonds und proHolz Austria finanziert
    wird. Aktuell wird dieser durch eine Gastprofessur von Anton Oster im Bereich
    Tragwerksplanung und Holzbauentwurf ergänzt, die ebenfalls durch Mittel von
    proHolz Austria ermöglicht wird.

    Alle Infos zum Wettbewerb:

    https://www.proholz.at/student-trophy

    Presse- und Bildmaterial zum Download:

    https://www.proholz.at/news/detail/kick-off-zur-proholz-student-trophy-26-timber
    -on-top

    proHolz Student Trophy 26 mit freundlicher Unterstützung von:

    Binderholz | Hasslacher Norica Timber | KLH | Mayr Melnhof Holz | Sihga | Stora
    Enso | WWG Bergwald | Gumpp & Maier | holzbauGU | Huber & Sohn | LignoAlp |
    Timber Homes

    Pressekontakt:

    proHolz Austria
    Mag. Karin Giselbrecht
    Telefon: +43 664 4403999
    E-Mail: mailto:giselbrecht@proholz.at

    Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/181254/6139683
    OTS: proHolz Austria - Arbeitsgemeinschaft der österreichischen Ho
    lzwirtschaft




