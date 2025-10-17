    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsDocMorris AG (ex zur Rose) AktievorwärtsNachrichten zu DocMorris AG (ex zur Rose)
    UBS stuft DocMorris auf 'Sell'

    ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für DocMorris nach Umsatzzahlen zum dritten Quartal von 5,90 auf 5,50 Franken gesenkt und die Einstufung auf "Sell" belassen. Die Nachfragebelebung durch die neu eingeführten Rezeptboni in Deutschland sei weniger stark aus als erwartet ausgefallen, schrieb Sebastian Vogel in einer am Freitag vorliegenden Studie. Der Experte reduziert deshalb seine Marktanteilsschätzungen für Online-Apotheken in Deutschland in den Jahren 2025 bis 2029. Wegen der gesenkten Umsatzerwartungen korrigiert er auch die Margenprognosen (Ebitda) nach unten und rechnet nun erst 2027 mit dem Erreichen der Gewinnschwelle./rob/la/stk

    Veröffentlichung der Original-Studie: 16.10.2025 / 22:32 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.10.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben


    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die DocMorris AG (ex zur Rose) Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,72 % und einem Kurs von 6,71EUR auf Lang & Schwarz (17. Oktober 2025, 12:18 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: UBS
    Analyst: Sebastian Vogel
    Analysiertes Unternehmen: DocMorris
    Aktieneinstufung neu: negativ
    Kursziel neu: 5,50
    Kursziel alt: 5,90
    Währung: CHF
    Zeitrahmen: N/A


