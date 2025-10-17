BERNSTEIN RESEARCH stuft ASML auf 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für ASML nach Zahlen auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 800 Euro belassen. Die Kennziffern des Halbleiterindustrie-Ausrüsters seien etwas schwächer als erwartet ausgefallen, schrieb David Dai in einer am Freitag vorliegenden Studie. Der Ausblick auf das laufende vierte Quartal habe jedoch die Marktprognosen leicht übertroffen./rob/edh/stkVeröffentlichung der Original-Studie: 15.10.2025 / 19:01 / UTCErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.10.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die ASML Holding Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,73 % und einem Kurs von 865,1EUR auf Tradegate (17. Oktober 2025, 12:25 Uhr) gehandelt.



