Stabilere Versorgung, aber steigende Heizkosten für deutsche Verbraucher (FOTO)

Berlin (ots) - Deutschland geht vergleichsweise entspannt in die Heizsaison2025/26, zumindest was die Versorgungslage mit Erdgas betrifft. Nach denSchockjahren 2022 und 2023, in denen der Wegfall russischer Pipeline-Lieferungendie Preise explodieren ließ, hat sich der Markt spürbar beruhigt. Norwegen, dieNiederlande und Belgien haben sich als verlässliche Hauptlieferanten etabliert,während Flüssigerdgas (LNG) aus den USA, Katar und Algerien die Importquellenweiter diversifiziert. Die Bundesnetzagentur hat die Alarmstufe daher inzwischenzurückgenommen, seit 1. Juli gilt wieder nur die Frühwarnstufe. Auch derVerbrauch bleibt unter dem langjährigen Durchschnitt, in der Woche zum 7.September lag der Bedarf zum Beispiel rund 23 % niedriger als üblich. Das istein klares Signal dafür, dass keine akute Knappheit droht. Dennoch sollte mansich nicht täuschen lassen: Rund 76 Prozent Füllstand in den deutschen SpeichernEnde September - etwa acht Prozentpunkte weniger als im langjährigen Schnitt -zeigen, dass die Reserve nicht so üppig ausfällt wie erhofft.Volle Speicher sind entscheidend, um Nachfragespitzen im Winter abzufedern undPreisschwankungen zu dämpfen. Die Gasspeicher decken etwa ein Drittel desjährlichen Verbrauchs (250 TWh von 850 TWh im Jahr 2024). Niedrige Füllständeerhöhen das Risiko von Preissprüngen, besonders bei kalten Temperaturen odergestörten Importen. Die Gasspeicherumlage (0,299 ct/kWh) finanziert diestaatlich vorgeschriebene Befüllung, was die Kosten für Verbraucher erhöht, aberEngpässe verhindert. "Bleibt der Winter mild, ist ein etwas geringerer Füllstandkein Problem. Doch ein Kälteeinbruch oder geopolitische Verwerfungen könnten dieLage vergleichsweise schnell verändern", betont Jens Klatt, Marktanalyst beimOnline-Broker XTB.Mehrbelastung durch höhere AbgabenWas allerdings kaum zu vermeiden sein wird: höhere Heizkosten. DieGroßhandelspreise liegen aktuell bei 9 bis 11 Cent pro Kilowattstunde fürNeukunden und 11,2 bis 14 Cent in der Grundversorgung. Das ist günstiger als imKrisenjahr 2023, aber leicht teurer als im Vorjahr. Entscheidend sind jedoch diepolitischen Kostenfaktoren: Die CO2-Abgabe steigt 2025 von 45 auf 55 Euro proTonne, die Netzentgelte klettern um satte 21 Prozent, und seit März 2024 giltwieder der reguläre Mehrwertsteuersatz von 19 Prozent. Für einenDurchschnittshaushalt mit 20.000 Kilowattstunden Verbrauch liegen die Heizkostenmit Gas für 2025 abhängig vom Tarif zwischen 2.000 bis 2.800 Euro. "DieGaspreise bleiben klar über dem Vorkrisenniveau, Verbraucher müssen sich vorallem wegen Abgaben und Entgelte auf Preissteigerungen von 10 bis 25 Prozent