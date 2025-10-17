Winter-Heizsaison 2025/26
Stabilere Versorgung, aber steigende Heizkosten für deutsche Verbraucher (FOTO)
Berlin (ots) - Deutschland geht vergleichsweise entspannt in die Heizsaison
2025/26, zumindest was die Versorgungslage mit Erdgas betrifft. Nach den
Schockjahren 2022 und 2023, in denen der Wegfall russischer Pipeline-Lieferungen
die Preise explodieren ließ, hat sich der Markt spürbar beruhigt. Norwegen, die
Niederlande und Belgien haben sich als verlässliche Hauptlieferanten etabliert,
während Flüssigerdgas (LNG) aus den USA, Katar und Algerien die Importquellen
weiter diversifiziert. Die Bundesnetzagentur hat die Alarmstufe daher inzwischen
zurückgenommen, seit 1. Juli gilt wieder nur die Frühwarnstufe. Auch der
Verbrauch bleibt unter dem langjährigen Durchschnitt, in der Woche zum 7.
September lag der Bedarf zum Beispiel rund 23 % niedriger als üblich. Das ist
ein klares Signal dafür, dass keine akute Knappheit droht. Dennoch sollte man
sich nicht täuschen lassen: Rund 76 Prozent Füllstand in den deutschen Speichern
Ende September - etwa acht Prozentpunkte weniger als im langjährigen Schnitt -
zeigen, dass die Reserve nicht so üppig ausfällt wie erhofft.
Volle Speicher sind entscheidend, um Nachfragespitzen im Winter abzufedern und
Preisschwankungen zu dämpfen. Die Gasspeicher decken etwa ein Drittel des
jährlichen Verbrauchs (250 TWh von 850 TWh im Jahr 2024). Niedrige Füllstände
erhöhen das Risiko von Preissprüngen, besonders bei kalten Temperaturen oder
gestörten Importen. Die Gasspeicherumlage (0,299 ct/kWh) finanziert die
staatlich vorgeschriebene Befüllung, was die Kosten für Verbraucher erhöht, aber
Engpässe verhindert. "Bleibt der Winter mild, ist ein etwas geringerer Füllstand
kein Problem. Doch ein Kälteeinbruch oder geopolitische Verwerfungen könnten die
Lage vergleichsweise schnell verändern", betont Jens Klatt, Marktanalyst beim
Online-Broker XTB.
Mehrbelastung durch höhere Abgaben
Was allerdings kaum zu vermeiden sein wird: höhere Heizkosten. Die
Großhandelspreise liegen aktuell bei 9 bis 11 Cent pro Kilowattstunde für
Neukunden und 11,2 bis 14 Cent in der Grundversorgung. Das ist günstiger als im
Krisenjahr 2023, aber leicht teurer als im Vorjahr. Entscheidend sind jedoch die
politischen Kostenfaktoren: Die CO2-Abgabe steigt 2025 von 45 auf 55 Euro pro
Tonne, die Netzentgelte klettern um satte 21 Prozent, und seit März 2024 gilt
wieder der reguläre Mehrwertsteuersatz von 19 Prozent. Für einen
Durchschnittshaushalt mit 20.000 Kilowattstunden Verbrauch liegen die Heizkosten
mit Gas für 2025 abhängig vom Tarif zwischen 2.000 bis 2.800 Euro. "Die
Gaspreise bleiben klar über dem Vorkrisenniveau, Verbraucher müssen sich vor
allem wegen Abgaben und Entgelte auf Preissteigerungen von 10 bis 25 Prozent
