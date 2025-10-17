    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsEssilorLuxottica AktievorwärtsNachrichten zu EssilorLuxottica

    ANALYSE-FLASH

    Jefferies hebt Ziel für EssilorLuxottica auf 350 Euro - 'Buy'

    • Jefferies hebt Kursziel für EssilorLuxottica auf 350 €
    • Einstufung bleibt bei "Buy" nach starken Umsatzzahlen
    • KI-Brillen und Sonnenbrillen treiben Geschäftserfolg an
    NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für EssilorLuxottica nach Umsatzzahlen für das dritte Quartal von 300 auf 350 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Getrieben von KI-Brillen sowie einem wieder besseren Geschäft mit Korrektur- und Sonnenbrillen habe der Konzern die Erwartungen übertroffen, schrieb Julien Dormois in einer am Freitag vorliegenden Studie. Der Experte sieht weiteres Potenzial im Geschäft mit KI-Brillen, in dem EssilorLuxottica mit Meta kooperiert./rob/mis/edh

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur EssilorLuxottica Aktie

    Die EssilorLuxottica Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,73 % und einem Kurs von 308,5 auf Tradegate (17. Oktober 2025, 12:34 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der EssilorLuxottica Aktie um +6,83 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +9,61 %.

    Die Marktkapitalisierung von EssilorLuxottica bezifferte sich zuletzt auf 143,25 Mrd..

    EssilorLuxottica zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 3,9500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,5800 %.

    Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 304,33EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 280,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 350,00EUR was eine Bandbreite von -9,59 %/+13,01 % bedeutet.


