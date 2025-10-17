UBS hebt Ziel für EssilorLuxottica auf 291 Euro - 'Neutral'

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur EssilorLuxottica Aktie

Die EssilorLuxottica Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,73 % und einem Kurs von 308,5 auf Tradegate (17. Oktober 2025, 12:34 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der EssilorLuxottica Aktie um +6,83 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +9,61 %.

Die Marktkapitalisierung von EssilorLuxottica bezifferte sich zuletzt auf 143,25 Mrd..

EssilorLuxottica zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 3,9500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,5800 %.

Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 304,33EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 280,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 350,00EUR was eine Bandbreite von -9,59 %/+13,01 % bedeutet.