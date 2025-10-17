ANALYSE-FLASH
Warburg Research hebt Ziel für Commerzbank an - 'Hold'
- Warburg Research hebt Kursziel für Commerzbank an.
- Neues Kursziel: 30,40 Euro, vorher 29,20 Euro.
- Einstufung bleibt bei "Hold", Ertragswachstum erwartet.
HAMBURG (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Commerzbank vor Zahlen für das dritte Quartal von 29,20 auf 30,40 Euro angehoben und die Einstufung auf "Hold" belassen. Andreas Pläsier rechnet in einer am Freitag vorliegenden Studie mit einem starken Ertragswachstum des Geldhauses von 7 Prozent auf gut 2,9 Milliarden Euro./rob/mis/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 17.10.2025 / 08:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Commerzbank Aktie
Die Commerzbank Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -3,24 % und einem Kurs von 29,61 auf Tradegate (17. Oktober 2025, 12:34 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Commerzbank Aktie um -4,69 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -5,67 %.
Die Marktkapitalisierung von Commerzbank bezifferte sich zuletzt auf 33,49 Mrd..
Commerzbank zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,6500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,5200 %.
Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 33,29EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 30,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 35,00EUR was eine Bandbreite von +1,15 %/+18,00 % bedeutet.
Mir leuchtet der Sinn dieses ARP nicht ein. Sofern es gerade einmal den Kurs stützt (und nicht in ungeahnte Höhen treibt) nützt es nur der UC. Sollten die Aktien eingezogen werden, stiege damit der prozentuale Anteil der UC und somit würde der ihr noch fehlende Anteil geringer. Das ergibt keinen Sinn zur Übernahmeabwehr. Behielte die CoBa diese Aktien jedoch, so hätte sie immerhin ein Aktienpaket, welches im Falle eines Übernahmeangebots dagegen stimmen kann.
Ist aber ganz schön still geworden hier im Forum.
