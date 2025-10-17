Warburg Research hebt Ziel für Commerzbank an - 'Hold'

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------



Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Commerzbank Aktie

Die Commerzbank Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -3,24 % und einem Kurs von 29,61 auf Tradegate (17. Oktober 2025, 12:34 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Commerzbank Aktie um -4,69 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -5,67 %.

Die Marktkapitalisierung von Commerzbank bezifferte sich zuletzt auf 33,49 Mrd..

Commerzbank zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,6500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,5200 %.

Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 33,29EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 30,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 35,00EUR was eine Bandbreite von +1,15 %/+18,00 % bedeutet.