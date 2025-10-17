    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsCommerzbank AktievorwärtsNachrichten zu Commerzbank

    ANALYSE-FLASH

    Warburg Research hebt Ziel für Commerzbank an - 'Hold'

    Für Sie zusammengefasst
    • Warburg Research hebt Kursziel für Commerzbank an.
    • Neues Kursziel: 30,40 Euro, vorher 29,20 Euro.
    • Einstufung bleibt bei "Hold", Ertragswachstum erwartet.
    ANALYSE-FLASH - Warburg Research hebt Ziel für Commerzbank an - 'Hold'
    HAMBURG (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Commerzbank vor Zahlen für das dritte Quartal von 29,20 auf 30,40 Euro angehoben und die Einstufung auf "Hold" belassen. Andreas Pläsier rechnet in einer am Freitag vorliegenden Studie mit einem starken Ertragswachstum des Geldhauses von 7 Prozent auf gut 2,9 Milliarden Euro./rob/mis/edh

    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache.

    Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
