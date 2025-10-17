Deutscher Pharmakonzern tütet Zoll-Deal mit Trump ein – Aktie gibt nach

Merck wird seine gesamte Palette an IVF-Therapien über die direkt an den Verbraucher gerichtete Plattform TrumpRX anbieten und die Produktion in den USA ankurbeln. Ein besonders prominentes Medikament, Gonal-f, das in den USA bislang bis zu 700 Prozent teurer ist als im Rest der Welt, wird in den kommenden Monaten deutlich günstiger erhältlich sein.

Der Deal zielt darauf ab, die Kosten für In-vitro-Fertilisation (IVF) zu reduzieren und damit Trumps Wahlversprechen zu erfüllen, diese Behandlung in den USA erschwinglicher und zugänglicher zu machen.

Diese Entscheidung folgte auf eine Pressekonferenz im Weißen Haus, in der Trump betonte, dass Fertilitätsbehandlungen in den USA ein unerschwingliches Luxusgut seien, das viele Paare aus eigener Tasche bezahlen müssten. Der Deal soll nun helfen, diese finanziellen Hürden zu senken.

Im Gegenzug erhält Merck eine Ausnahmeregelung von den drohenden Zöllen, die zuvor auf pharmazeutische Produkte aus dem Ausland angedroht worden waren. Die Merck-Tochter EMD Serono wird außerdem ein beschleunigtes Prüfverfahren für ihr noch nicht in den USA zugelassenes Fertilitätsmedikament Pergoveris erhalten.

Merck-Anleger reagierten zurückhaltend auf den Deal. Die Preissenkung dürfte die Gewinne merklich eindampfen. Die Merck-Aktie gab am Donnerstag zeitweise rund 7 Prozent nach. In diesem Jahr haben die Papiere bereits 21 Prozent Kursverlust erlitten.

Autor: Julian Schick, wallstreetONLINE Redaktion

Die Merck Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,54 % und einem Kurs von 110,6EUR auf Tradegate (17. Oktober 2025, 12:34 Uhr) gehandelt.





