DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft Sartorius Vorzuege auf 'Buy'
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Sartorius nach Quartalszahlen von 260 auf 285 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Geschäfte des Diagnostikunternehmens nähmen an Dynamik zu, besonders in der Bioprocess-Sparte, schrieb Falko Friedrichs in einer am Freitag vorliegenden Studie. Bewertungstechnisch werde die Luft jedoch dünner./edh/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 17.10.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.10.2025 / 08:10 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Sartorius Vz. Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,66 % und einem Kurs von 229,1EUR auf Tradegate (17. Oktober 2025, 12:36 Uhr) gehandelt.
