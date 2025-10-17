DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft CONTINENTAL AG auf 'Buy'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat Continental von "Hold" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 63 auf 65 Euro angehoben. Der Reifenhersteller habe unerwartet starke Quartalszahlen abgeliefert, vor allem in puncto Ergebnis und Cashflow, schrieb Christoph Laskawi in einer am Freitag vorliegenden Studie. Damit biete sich den Anlegern ein günstiger Einstiegspunkt./edh/misVeröffentlichung der Original-Studie: 17.10.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CETErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.10.2025 / 08:10 / CETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Continental Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +5,12 % und einem Kurs von 59,14EUR auf Tradegate (17. Oktober 2025, 12:55 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: DEUTSCHE BANK RESEARCH

Analyst: Christoph Laskawi

Analysiertes Unternehmen: CONTINENTAL AG

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 65

Kursziel alt: 63

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m



