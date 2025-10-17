BERNSTEIN RESEARCH stuft NOVO NORDISK auf 'Outperform'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Novo Nordisk nach Aussagen von US-Präsident Donald Trump zum Preis von Abnehmpräparaten auf "Outperform" mit einem Kursziel von 540 dänischen Kronen belassen. Trump hatte gesagt, der Preis für eine Monatsration von Ozempic von Novo Nordisk dürfte von derzeit 1.000 auf 150 Dollar fallen. Diese Nachricht sei für die Stimmung nicht positiv und dürfte die kurzfristigen Konsensprognosen belasten, schrieb Florent Cespedes in einer am Freitag vorliegenden Studie. Allerdings glaube er, dass sich dadurch dieser Markt für neue Patienten öffnen dürfte./rob/edhVeröffentlichung der Original-Studie: 16.10.2025 / 07:31 / Zeitzone in Studie nicht angegebenErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.10.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / UTCHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Novo Nordisk Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -4,70 % und einem Kurs von 45,78EUR auf Tradegate (17. Oktober 2025, 12:55 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BERNSTEIN RESEARCH

Analyst: Florent Cespedes

Analysiertes Unternehmen: NOVO NORDISK

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 540

Kursziel alt: 540

Währung: DKK

Zeitrahmen: N/A



