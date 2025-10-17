    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsBilfinger AktievorwärtsNachrichten zu Bilfinger

    Bilfinger - Aktie stürzt rapide ab - 17.10.2025

    Am 17.10.2025 ist die Bilfinger Aktie, bisher, um -4,06 % gefallen. Lesen sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der Bilfinger Aktie.

    Foto: Uwe Anspach - dpa

    Bilfinger ist ein führender Industriedienstleister, spezialisiert auf die Optimierung von Anlagen in der Prozessindustrie. Hauptdienstleistungen umfassen Engineering, Wartung und Betrieb. Stark in Europa, mit Präsenz in Nordamerika und Nahost. Konkurrenten: Fluor, Jacobs, TechnipFMC. USP: Expertise in Prozessindustrie, maßgeschneiderte Effizienzlösungen.

    Bilfinger Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 17.10.2025

    Einen ganz schwachen Börsentag erlebt die Bilfinger Aktie. Mit einer Performance von -4,06 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste. Ist jetzt der richtige Zeitpunkt für einen Einstieg?

    Trotz des heutigen Kursrückgangs bleibt für die Aktionäre von Bilfinger in den letzten drei Monaten ein Gewinn von +3,92 % bestehen.

    Im Vergleich zur Vorwoche ist die Bilfinger Aktie damit um -6,26 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +4,59 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie +113,04 % gewonnen.

    Der MDAX hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -1,09 % geändert.

    Bilfinger Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche -6,26 %
    1 Monat +4,59 %
    3 Monate +3,92 %
    1 Jahr +93,39 %

    Informationen zur Bilfinger Aktie

    Es gibt 38 Mio. Bilfinger Aktien. Damit ist das Unternehmen 3,54 Mrd.EUR wert.

    Bilfinger Aktie jetzt kaufen?


    Ob die Bilfinger Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Bilfinger Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Bilfinger

    -4,16 %
    -6,43 %
    +4,22 %
    +3,23 %
    +93,07 %
    +242,33 %
    +360,08 %
    +140,32 %
    +100,86 %
