Deutsche Bank hebt Continental auf 'Buy' und Ziel auf 65 Euro
- Deutsche Bank stuft Continental auf "Buy" hoch.
- Kursziel von 63 auf 65 Euro angehoben.
- Unerwartet starke Quartalszahlen überzeugen Anleger.
FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Deutsche Bank Research hat Continental von "Hold" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 63 auf 65 Euro angehoben. Der Reifenhersteller habe unerwartet starke Quartalszahlen abgeliefert, vor allem in puncto Ergebnis und Cashflow, schrieb Christoph Laskawi in einer am Freitag vorliegenden Studie. Damit biete sich den Anlegern ein günstiger Einstiegspunkt./edh/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 17.10.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.10.2025 / 08:10 / CET
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Continental Aktie
Die Continental Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +5,30 % und einem Kurs von 59,24 auf Tradegate (17. Oktober 2025, 12:59 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Continental Aktie um -0,95 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +2,91 %.
Die Marktkapitalisierung von Continental bezifferte sich zuletzt auf 11,82 Mrd..
Continental zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 2,5000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,5700 %.
Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 64,00EUR. Von den letzten 7 Analysten der Continental Aktie empfehlen 3 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 50,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 80,00EUR was eine Bandbreite von -15,91 %/+34,54 % bedeutet.
Analyst: Deutsche Bank
Kursziel: 65 Euro
ZF und SGL bin ich zu weit weg.
Die Autobranche steckt in der Krise. Der Zulieferer Continental konnte bei den Herstellern trotzdem höhere Preise durchsetzen. Der Gewinn stieg deutlich.
https://www.goslarsche.de/Nachrichten/Continental-schneidet-besser-ab-als-gedacht-616122.html