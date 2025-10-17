Deutsche Bank hebt Continental auf 'Buy' und Ziel auf 65 Euro

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------



Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Continental Aktie

Die Continental Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +5,30 % und einem Kurs von 59,24 auf Tradegate (17. Oktober 2025, 12:59 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Continental Aktie um -0,95 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +2,91 %.

Die Marktkapitalisierung von Continental bezifferte sich zuletzt auf 11,82 Mrd..

Continental zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 2,5000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,5700 %.

Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 64,00EUR. Von den letzten 7 Analysten der Continental Aktie empfehlen 3 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 50,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 80,00EUR was eine Bandbreite von -15,91 %/+34,54 % bedeutet.