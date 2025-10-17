Porsche-Chefwechsel
Aufsichtsrat soll am Nachmittag tagen
- Aufsichtsrat berät über Nachfolge von Blume heute.
- Michael Leiters als möglicher Nachfolger im Gespräch.
- Blume bleibt Volkswagen-Chef, Rückzug bei Porsche.
STUTTGART (dpa-AFX) - Wegen des Rückzugs von Porsche-Chef Oliver Blume soll am späten Nachmittag der Aufsichtsrat des Sportwagenbauers über dessen Nachfolge beraten. Nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur wurde kurzfristig zu einer Sitzung des Gremiums eingeladen. Das Unternehmen aus Stuttgart äußerte sich dazu zunächst nicht.
Zuvor hatte Porsche mitgeteilt, dass der Aufsichtsratschef damit beauftragt worden sei, Gespräche mit Blume über ein einvernehmliches vorzeitiges Ausscheiden aus dem Vorstand zu führen. Als möglicher Nachfolger steht demnach der frühere McLaren-Chef Michael Leiters zur Verfügung. Ein Zeitpunkt für den Wechsel wurde zunächst nicht genannt. Das Amt als Volkswagen -Chef würde Blume weiterführen, hieß es.
Seit Monaten wird über einen Abgang Blumes in Zuffenhausen spekuliert. Der 57-Jährigen ist seit zehn Jahren Porsche-Chef. Am 1. September 2022 kam der Chefposten bei der Konzernmutter Volkswagen hinzu./jwe/DP/jha
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Volkswagen (VW) Vz Aktie
Die Volkswagen (VW) Vz Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,63 % und einem Kurs von 90,84 auf Tradegate (17. Oktober 2025, 12:59 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Volkswagen (VW) Vz Aktie um -2,98 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -10,82 %.
Die Marktkapitalisierung von Volkswagen (VW) Vz bezifferte sich zuletzt auf 18,70 Mrd..
Volkswagen (VW) Vz zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 6,3000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 6,0800 %.
Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 118,29EUR. Von den letzten 7 Analysten der Volkswagen (VW) Vz Aktie empfehlen 1 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 110,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 130,00EUR was eine Bandbreite von +21,12 %/+43,14 % bedeutet.
