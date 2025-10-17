Kaum Bewegung USD/TRY - Veränderung -0,06 %

Ein Rückblick: Wer vor 3 Jahren 1.000TRY in USD/TRY angelegt hat, zahlte damals 18,54229TRY. Heute, bei 41,90770TRY, wäre daraus ein Vermögen von 2.260,11TRY geworden – ein Plus von +126,01 %.

Informationen zur Türkischen Lira

Die Türkische Lira, seit 1923 offizielle Währung der Republik Türkei, steht regelmäßig unter Druck. Der EUR-TRY-Kurs reagiert stark auf politische Entwicklungen, Inflation und Maßnahmen der Notenbank. Schwankungen wirken sich direkt auf Importe, Exporte und Investitionsentscheidungen aus und machen den Lirakurs zu einem sensiblen Indikator für die türkische Wirtschaft.

Ob ein Investment in USD/TRY sinnvoll ist, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern liefert lediglich aktuelle Informationen. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Entwicklung des {währungspaar}-Kurses berücksichtigen. Neben charttechnischen Signalen und fundamentalen Treibern wie Zinsen oder Konjunkturdaten können auch geopolitische Ereignisse Einfluss nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, um sich ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch ein Investment über Devisen-ETFs oder -ETNs eine Überlegung wert sein, da hier ein einfacher und transparenter Zugang zum Markt möglich ist.