Himax Technologies - Aktie zeigt Schwäche - 17.10.2025
Am 17.10.2025 ist die Himax Technologies Aktie, bisher, um -1,88 % gefallen. Lesen sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der Himax Technologies Aktie.
Himax Technologies ist ein Schlüsselakteur im Bereich der Display-Driver-ICs mit innovativen Lösungen für verschiedene Anwendungsbereiche.
Himax Technologies Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 17.10.2025
Mit einer Performance von -1,88 % musste die Himax Technologies Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste hinnehmen. Wie sollten Anleger jetzt reagieren?
Mit diesem erneuten Kursverlust setzt sich der negative Trend der vergangenen Monate fort. In den letzten drei Monaten mussten Himax Technologies Aktionäre einen Verlust von -1,23 % hinnehmen.
Im Vergleich zur Vorwoche ist die Himax Technologies Aktie damit um +3,90 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +16,79 %. Seit Jahresstart haben die Anleger in Himax Technologies eine positive Entwicklung von 0,00 % erlebt.
Himax Technologies Aktie Kursentwicklung
|Zeitraum
|Performance
|1 Woche
|+3,90 %
|1 Monat
|+16,79 %
|3 Monate
|-1,23 %
|1 Jahr
|+39,13 %
Informationen zur Himax Technologies Aktie
Es gibt 174 Mio. Himax Technologies Aktien. Damit ist das Unternehmen 1,37 Mrd. wert.
Himax Technologies Aktie jetzt kaufen?
Ob die Himax Technologies Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Himax Technologies Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.