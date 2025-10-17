Himax Technologies - Aktie zeigt Schwäche - 17.10.2025

Himax Technologies ist ein Schlüsselakteur im Bereich der Display-Driver-ICs mit innovativen Lösungen für verschiedene Anwendungsbereiche.

Himax Technologies Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 17.10.2025

Mit einer Performance von -1,88 % musste die Himax Technologies Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste hinnehmen. Wie sollten Anleger jetzt reagieren?

Mit diesem erneuten Kursverlust setzt sich der negative Trend der vergangenen Monate fort. In den letzten drei Monaten mussten Himax Technologies Aktionäre einen Verlust von -1,23 % hinnehmen.