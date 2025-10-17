Allgeier - Aktie gerät unter Verkaufsdruck -4,42 % - 17.10.2025

Mit einer Performance von -4,42 % musste die Allgeier Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste hinnehmen. Ist jetzt der richtige Zeitpunkt für einen Einstieg?

Allgeier SE ist ein führender IT-Dienstleister, der Unternehmen bei der digitalen Transformation unterstützt. Das Unternehmen bietet IT-Consulting, Softwareentwicklung, Cloud-Services und IT-Sicherheit an. Allgeier ist in Europa stark vertreten und expandiert kontinuierlich in internationale Märkte. Zu den Hauptkonkurrenten zählen T-Systems, Capgemini und Accenture. Allgeier hebt sich durch maßgeschneiderte IT-Lösungen und hohe Flexibilität ab.

Mit dem heutigen Kursrückgang setzt sich der Abwärtstrend der letzten Monate fort. Aktionäre von Allgeier mussten in den letzten drei Monaten Verluste von -17,56 % hinnehmen.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Allgeier Aktie damit um -3,15 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -4,25 %. Im bisherigen Jahresverlauf hat die Allgeier um +9,39 % gewonnen.

Allgeier Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -3,15 % 1 Monat -4,25 % 3 Monate -17,56 % 1 Jahr +0,60 %

Informationen zur Allgeier Aktie

Es gibt 11 Mio. Allgeier Aktien. Damit ist das Unternehmen 184,83 Mio. wert.

Allgeier Aktie jetzt kaufen?

Ob die Allgeier Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Allgeier Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.