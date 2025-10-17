    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsPure Storage Registered (A) AktievorwärtsNachrichten zu Pure Storage Registered (A)

    Pure Storage Registered (A) - Aktie im Anlegerfokus - 17.10.2025

    Am 17.10.2025 ist die Pure Storage Registered (A) Aktie, bisher, um -3,14 % gefallen. Lesen sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der Pure Storage Registered (A) Aktie.

    Foto: Kittipong Jirasukhanont - stock.adobe.com

    Pure Storage ist ein führender Anbieter von Flash-Speicherlösungen, bekannt für seine leistungsstarken und zuverlässigen Produkte. Das Unternehmen konkurriert mit Dell EMC, NetApp und IBM und hebt sich durch benutzerfreundliche, skalierbare und energieeffiziente Lösungen ab.

    Pure Storage Registered (A) Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 17.10.2025

    Die Pure Storage Registered (A) Aktie notiert aktuell bei 76,14 und hat damit gegenüber dem letzten Handelstag um -3,14 % nachgegeben, was einem Verlust von -2,47  entspricht. Wie sollten Anleger jetzt reagieren?

    Trotz des heutigen Kursrückgangs bleibt für die Aktionäre von Pure Storage Registered (A) in den letzten drei Monaten ein Gewinn von +64,81 % bestehen.

    Allein seit letzter Woche ist die Pure Storage Registered (A) Aktie damit um -4,83 % gefallen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +6,11 %. Im bisherigen Jahresverlauf hat die Pure Storage Registered (A) um +29,92 % gewonnen.

    Pure Storage Registered (A) Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche -4,83 %
    1 Monat +6,11 %
    3 Monate +64,81 %
    1 Jahr +57,99 %

    Informationen zur Pure Storage Registered (A) Aktie

    Es gibt 329 Mio. Pure Storage Registered (A) Aktien. Damit ist das Unternehmen 25,02 Mrd. wert.

    Pure Storage Registered (A) Aktie jetzt kaufen?


    Ob die Pure Storage Registered (A) Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Pure Storage Registered (A) Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Pure Storage Registered (A)

    -0,78 %
    -4,83 %
    +6,11 %
    +64,81 %
    +57,99 %
    +177,18 %
    +395,84 %
    +357,10 %
    ISIN:US74624M1027WKN:A14YFN



