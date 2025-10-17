Shopify Aktie heute im Minus - 17.10.2025

Die Shopify Aktie notiert aktuell bei 130,00€ und hat damit gegenüber dem letzten Handelstag um -2,93 % nachgegeben, was einem Verlust von -3,92 € entspricht. Wie entwickelt sich die Aktie in den kommenden Tagen?

Shopify ist ein führender Anbieter im E-Commerce, der Unternehmen eine umfassende Plattform für den Online-Verkauf bietet. Mit einer benutzerfreundlichen Oberfläche und umfangreichen Integrationen hebt es sich von Konkurrenten wie WooCommerce und BigCommerce ab.

Trotz des heutigen Kursrückgangs bleibt für die Aktionäre von Shopify in den letzten drei Monaten ein Gewinn von +26,60 % bestehen.

Allein seit letzter Woche ist die Shopify Aktie damit um -7,22 % gefallen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +6,18 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Plus, bei Shopify auf +29,05 %.

Shopify Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -7,22 % 1 Monat +6,18 % 3 Monate +26,60 % 1 Jahr +75,55 %

Informationen zur Shopify Aktie

Es gibt 1 Mrd. Shopify Aktien. Damit ist das Unternehmen 160,24 Mrd. wert.

Shopify Aktie jetzt kaufen?

Ob die Shopify Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Shopify Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.