B2Gold Aktie leidet unter Verkäufen - 17.10.2025

Einen erstaunlichen Börsentag erlebt die B2Gold Aktie. Mit einer Performance von -3,35 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste. Ist das schon ein günstiger Einstiegszeitpunkt?

B2Gold ist ein mittelgroßes kanadisches Goldbergbauunternehmen, das sich auf die Exploration und Produktion von Gold konzentriert. Es betreibt Minen in Mali, Namibia und den Philippinen. Hauptkonkurrenten sind Barrick Gold und Newmont. B2Gold punktet mit kosteneffizienter Produktion und strategischen Standorten.

Trotz des heutigen Kursrückgangs bleibt für die Aktionäre von B2Gold in den letzten drei Monaten ein Gewinn von +74,46 % bestehen.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die B2Gold Aktie damit um +16,88 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +41,47 %. Im Jahr 2025 gab es für B2Gold bisher ein Plus von +117,35 %.

B2Gold Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +16,88 % 1 Monat +41,47 % 3 Monate +74,46 % 1 Jahr +66,02 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur B2Gold Aktie

Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die B2Gold Aktie, insbesondere um die aktuelle Kursentwicklung, die möglicherweise die 5 Euro-Marke überschreiten könnte. Analysten von BofA haben das Kursziel auf 4,45 $ angehoben, jedoch mit einer 'Underperform'-Einstufung, was einige Nutzer skeptisch macht. Die hohe Anzahl leerverkaufter Aktien wird ebenfalls thematisiert, während die Aktie in den letzten Monaten stark an Wert gewonnen hat.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber B2Gold eingestellt.

Informationen zur B2Gold Aktie

Es gibt 1 Mrd. B2Gold Aktien. Damit ist das Unternehmen 6,48 Mrd. wert.

B2Gold Aktie jetzt kaufen?

Ob die B2Gold Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur B2Gold Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.