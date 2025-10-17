Siemens Energy Aktie unter Verkaufsdruck - 17.10.2025

Die Siemens Energy Aktie ist bisher um -2,74 % auf 101,30€ gefallen. Das sind -2,85 € weniger als am letzten Handelstag und bestätigt damit die negative Tendenz der letzten Tage. Wie sollten Anleger jetzt reagieren?

Siemens Energy ist ein global führendes Unternehmen im Energiesektor, spezialisiert auf nachhaltige Energieinfrastrukturen. Es bietet Gasturbinen, Dampfturbinen, Generatoren und Windkraftlösungen an. Mit starker Marktpräsenz konkurriert es mit General Electric und Mitsubishi Power. Siemens Energy punktet durch technologische Innovation und Engagement für die Energiewende.

Trotz des heutigen Kursrückgangs bleibt für die Aktionäre von Siemens Energy in den letzten drei Monaten ein Gewinn von +12,60 % bestehen.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Siemens Energy Aktie damit um -5,82 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +9,93 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von Siemens Energy +106,19 % gewonnen.

Siemens Energy Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -5,82 % 1 Monat +9,93 % 3 Monate +12,60 % 1 Jahr +195,94 %

Informationen zur Siemens Energy Aktie

Es gibt 799 Mio. Siemens Energy Aktien. Damit ist das Unternehmen 80,61 Mrd. wert.

Der Dax ist am Freitag nach einem bereits schwachen Start in den Handelstag bis zum Mittag tief im roten Bereich geblieben. Gegen 12:30 Uhr wurde der Index mit rund 23.760 Punkten berechnet, dies entspricht …

Der Dax ist am Freitag mit kräftigen Kursverlusten in den Handelstag gestartet. Gegen 9:30 Uhr wurde der deutsche Leitindex mit rund 23.765 Punkten berechnet und damit 2,1 Prozent unter dem Handelsschluss am …

Siemens Energy Aktie jetzt kaufen?

Ob die Siemens Energy Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Siemens Energy Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.