Jumia Technologies Aktie mit Kurseinbruch - 17.10.2025

Die Jumia Technologies Aktie ist bisher um -13,30 % auf 8,8000€ gefallen. Das sind -1,3500 € weniger als am letzten Handelstag. Wie sollten Anleger jetzt reagieren?

Jumia Technologies ist ein führender E-Commerce-Anbieter in Afrika, der Konsumgüter, Elektronik und Mode über seine Plattform verkauft. Mit einer starken Präsenz in über 10 Ländern und integrierten Zahlungs- und Logistiklösungen hebt sich Jumia von Konkurrenten wie Konga und Takealot ab. Die Anpassung an lokale Marktbedürfnisse und die Pionierrolle im afrikanischen E-Commerce-Markt sind seine Alleinstellungsmerkmale.

Trotz des heutigen Rücksetzers steht für die Jumia Technologies-Aktionäre auf Drei-Monats-Sicht weiterhin ein Plus von +142,54 % zu Buche.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Jumia Technologies Aktie damit um -12,21 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -3,69 %. Im bisherigen Jahresverlauf hat die Jumia Technologies um +165,24 % gewonnen.

Jumia Technologies Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -12,21 % 1 Monat -3,69 % 3 Monate +142,54 % 1 Jahr +110,17 %

Informationen zur Jumia Technologies Aktie

Es gibt 122 Mio. Jumia Technologies Aktien. Damit ist das Unternehmen 1,07 Mrd. wert.

Jumia Technologies Aktie jetzt kaufen?

Ob die Jumia Technologies Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Jumia Technologies Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.