    Besonders beachtet!

    Jumia Technologies Aktie mit Kurseinbruch - 17.10.2025

    Am heutigen Handelstag muss die Jumia Technologies Aktie bisher Verluste von -13,30 % hinnehmen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der Jumia Technologies Aktie.

    Foto: stock.adobe.com

    Jumia Technologies ist ein führender E-Commerce-Anbieter in Afrika, der Konsumgüter, Elektronik und Mode über seine Plattform verkauft. Mit einer starken Präsenz in über 10 Ländern und integrierten Zahlungs- und Logistiklösungen hebt sich Jumia von Konkurrenten wie Konga und Takealot ab. Die Anpassung an lokale Marktbedürfnisse und die Pionierrolle im afrikanischen E-Commerce-Markt sind seine Alleinstellungsmerkmale.

    Jumia Technologies Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 17.10.2025

    Die Jumia Technologies Aktie ist bisher um -13,30 % auf 8,8000 gefallen. Das sind -1,3500  weniger als am letzten Handelstag. Wie sollten Anleger jetzt reagieren?

    Trotz des heutigen Rücksetzers steht für die Jumia Technologies-Aktionäre auf Drei-Monats-Sicht weiterhin ein Plus von +142,54 % zu Buche.

    Im Vergleich zur Vorwoche ist die Jumia Technologies Aktie damit um -12,21 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -3,69 %. Im bisherigen Jahresverlauf hat die Jumia Technologies um +165,24 % gewonnen.

    Jumia Technologies Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche -12,21 %
    1 Monat -3,69 %
    3 Monate +142,54 %
    1 Jahr +110,17 %

    Informationen zur Jumia Technologies Aktie

    Es gibt 122 Mio. Jumia Technologies Aktien. Damit ist das Unternehmen 1,07 Mrd. wert.

    Jumia Technologies Aktie jetzt kaufen?


    Ob die Jumia Technologies Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Jumia Technologies Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Jumia Technologies

    -10,94 %
    -12,21 %
    -3,69 %
    +142,54 %
    +110,17 %
    +88,59 %
    -26,79 %
    -59,45 %
    ISIN:US48138M1053WKN:A2PGZM



    1 im Artikel enthaltener Wert
