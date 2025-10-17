ANALYSE-FLASH
Deutsche Bank hebt Ziel für Sartorius auf 285 Euro - 'Buy'
- Kursziel für Sartorius auf 285 Euro angehoben
- Einstufung bleibt bei "Buy" nach Quartalszahlen
- Bioprocess-Sparte zeigt zunehmende Dynamik
FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Sartorius nach Quartalszahlen von 260 auf 285 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Geschäfte des Diagnostikunternehmens nähmen an Dynamik zu, besonders in der Bioprocess-Sparte, schrieb Falko Friedrichs in einer am Freitag vorliegenden Studie. Bewertungstechnisch werde die Luft jedoch dünner./edh/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 17.10.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.10.2025 / 08:10 / CET
-----------------------
dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX
-----------------------
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Sartorius Vz. Aktie
Die Sartorius Vz. Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,44 % und einem Kurs von 228,6 auf Tradegate (17. Oktober 2025, 13:07 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Sartorius Vz. Aktie um +6,94 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +16,00 %.
Die Marktkapitalisierung von Sartorius Vz. bezifferte sich zuletzt auf 8,57 Mrd..
Sartorius Vz. zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,7400. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,3300 %.
Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 258,00EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 230,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 285,00EUR was eine Bandbreite von +0,48 %/+24,51 % bedeutet.
Schöner Anstieg heute früh, übrigens. Freu Dich mal.
Bin heute auch 'rein. Ich denke, der Rückgang kürzlich war übertrieben.