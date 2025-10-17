Deutsche Bank hebt Ziel für Sartorius auf 285 Euro - 'Buy'

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------



Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Sartorius Vz. Aktie

Die Sartorius Vz. Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,44 % und einem Kurs von 228,6 auf Tradegate (17. Oktober 2025, 13:07 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Sartorius Vz. Aktie um +6,94 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +16,00 %.

Die Marktkapitalisierung von Sartorius Vz. bezifferte sich zuletzt auf 8,57 Mrd..

Sartorius Vz. zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,7400. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,3300 %.

Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 258,00EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 230,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 285,00EUR was eine Bandbreite von +0,48 %/+24,51 % bedeutet.