First Phosphate gibt seine Einschätzung zu den jüngsten Handelsaktivitäten mit seinen Stammaktien bekannt

Saguenay, Quebec – 17. Oktober 2025 / IRW-Press / First Phosphate Corp. („First Phosphate“ oder das „Unternehmen“) (CSE: PHOS) (OTCQB: FRSPF) (FWB: KD0) gibt seine Einschätzung zum Anstieg der Handelsvolumina sowie der Kursschwankungen beim Handel mit seinen Stammaktien bekannt.

Am 9. Oktober 2025 kündigte das chinesische Handelsministerium umfassende neue einseitige Exportbeschränkungen für Seltene Erden und andere verarbeitete kritische Werkstoffe – unter anderem Lithium-Eisenphosphat („LFP“) als Kathodenaktivmaterial („CAM“) sowie bestimmte damit verbundene Geräte und Technologien – an. Diese Beschränkungen gemäß der Bekanntmachung Nr. 55-62 des Handelsministeriums sollen am 8. November 2025 in Kraft treten.

Nach der entsprechenden Ankündigung verzeichneten die Aktien von First Phosphate sowie bestimmten anderen börsennotierten Unternehmen mit Beteiligungen oder eigenen Betriebsstätten, die sich der Exploration, dem Abbau, der Verarbeitung und/oder der Herstellung der von diesen Exportbeschränkungen betroffenen Materialien und Technologien widmen, einen starken Anstieg des Handelsvolumens und Kursschwankungen.

Sollten diese Exportbeschränkungen für LFP-CAM umgesetzt werden, dürfte dies Auswirkungen auf verschiedene Branchen weltweit haben, die auf solche Technologien und Vorleistungen angewiesen sind, wie etwa Energiespeicher, KI-Rechenzentren, Robotik, Mobilität, Verteidigung und Elektrofahrzeuge. LFP-Akkus machen den Großteil der weltweiten Produktion von Elektrobatterien aus, die überwiegend in China hergestellt werden.

First Phosphate hat sich vollständig dem Onshoring der LFP-Batterie-Lieferkette in Nordamerika verpflichtet, indem es die Erschließung von Minen und die Weiterverarbeitung kritischer Mineralien in Nordamerika vorantreibt.

Erst vor kurzem hat First Phosphate die möglicherweise allerersten Batteriezellen im Format LFP 18650 für den kommerziellen Einsatz aus kritischen Rohstoffen nordamerikanischen Ursprungs hergestellt. Nähere Infos dazu unter: https://firstphosphate.com/north-american-lfp-battery-cells.

Die hochreine Phosphorsäure und das Eisenpulver für diese LFP 18650-Batteriezellen wurden aus seltenem magmatischem Anorthositgestein hergestellt, das aus der First Phosphate-Konzession Bégin-Lamarche in der Region Saguenay–Lac-Saint-Jean in Quebec (Kanada) gewonnen wurde.