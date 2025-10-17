Prognose angehoben
Earnings: American Express liefert Rekordergebnis ab
American Express liefert mehr als solide Zahlen und legt einen Geschäftsbericht, der einige Rekorde sprengt.
- American Express übertrifft Umsatzprognosen deutlich.
- Gewinn pro Aktie erreicht neuen Rekordwert von 4,14 USD.
- Jahresprognose auf 9-10% Umsatzwachstum angehoben.
Der Umsatz von 18,43 Milliarden US-Dollar übertrifft den Vorjahreswert um 380 Millionn US-Dollar. Das sind 10,8 Prozent mehr als im Vorjahr. Der Non-GAAP-Gewinn pro Aktie im 3. Quartal von 4,14 USD übertrifft den Gewinn um 0,16 US-Dollar. Das ist neuer Rekord.
Das Unternehmen hat seine Jahresprognose auf ein Umsatzwachstum von 9 auf 10 Prozent erhöht.
"Das Ausgabenwachstum der Karteninhaber beschleunigte sich auf 8 Prozent auf währungsbereinigter Basis und unsere Kreditkennzahlen blieben die besten ihrer Klasse", sagte CEO Stephen Squeri in einer Pressemitteilung.
Die Konsenschätzung der Wall Street Analysten war von einem Umsatzwachtum von 8,95 Prozent ausgegangen.
Die Gewinnerwartung je Aktie bewegt sich im Rahmen der Schätzung: Die Analysten gingen von einem EPS von 15,20 bis 15,50 US-Dollar aus, gegenüber dem aktuellen Wert von 15,34 US-Dollar.
Währungsbereinigt liegt das Geschäftvolumen bei 421 Milliarden US-Dollar.
Analysten erwarten, dass American Express von den Ausgaben einkommensstarker Kunden, insbesondere für Reisen und Luxusartikel, während der Weihnachtsfeiertage sowie der Feiertage Black Friday und Cyber Monday profitieren wird, da die Einzelhändler mit Rabatten locken.
Autor: Krischan Orth, wallstreetONLINE Redaktion
Die American Express Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,38 % und einem Kurs von 277,6EUR auf Tradegate (17. Oktober 2025, 13:35 Uhr) gehandelt.