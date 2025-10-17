    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsSchlumberger AktievorwärtsNachrichten zu Schlumberger

    Q3-2025-Ergebnisse im Detail

    497 Aufrufe 497 0 Kommentare 0 Kommentare

    Schlumberger: Sinkende Gewinne, aber eine Dividende gibt's trotzdem!

    Schlumberger hat die Ergebnisse für das dritte Quartal 2025 veröffentlicht und dabei eine Mischung aus positiven und negativen Entwicklungen gemeldet. Ein Blick auf die Zahlen!

    Für Sie zusammengefasst
    Q3-2025-Ergebnisse im Detail - Schlumberger: Sinkende Gewinne, aber eine Dividende gibt's trotzdem!
    Foto: Richard Drew - picture alliance / ASSOCIATED PRESS

    Der Umsatz stieg um 4 Prozent auf 8,93 Milliarden US-Dollar, fiel jedoch im Jahresvergleich um 3 Prozent. Der Gewinn pro Aktie nach GAAP belief sich auf 0,50 US-Dollar, was einen Rückgang von 32 Prozent im Vergleich zum Vorquartal und 40 Prozent gegenüber dem Vorjahr bedeutet.

    Der Gewinn pro Aktie ohne Aufwendungen und Gutschriften lag bei 0,69 US-Dollar, was einen Rückgang von 7 Prozent im Vergleich zum Vorquartal und 22 Prozent im Jahresvergleich darstellt.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu SLB Ltd!
    Short
    34,45€
    Basispreis
    0,19
    Ask
    × 14,72
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Long
    30,52€
    Basispreis
    0,22
    Ask
    × 12,72
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Der bereinigte Nettogewinn von Schlumberger betrug 739 Millionen US-Dollar, was einen Rückgang von 27 Prozent gegenüber dem Vorquartal und 38 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum darstellt. Das bereinigte EBITDA blieb mit 2,06 Milliarden US-Dollar gegenüber dem Vorquartal unverändert, sank jedoch um 12 Prozent im Vergleich zum Vorjahr.

    Der Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit belief sich auf 1,68 Milliarden US-Dollar, während der freie Cashflow mit 1,10 Milliarden US-Dollar einschließlich 153 Millionen US-Dollar für akquisitionsbezogene Zahlungen verzeichnet wurde. In Anbetracht dieser Ergebnisse genehmigte der Vorstand eine vierteljährliche Bardividende von 0,285 US-Dollar pro Aktie. Die Anleger sind nicht so happy:

    Schlumberger

    -1,24 %
    -2,77 %
    -5,07 %
    -5,07 %
    -30,45 %
    -34,50 %
    +119,53 %
    -57,08 %
    +33,29 %
    ISIN:AN8068571086WKN:853390

    Die Zahlen spiegeln auch die Auswirkungen von Akquisitionen wider, da Schlumberger seit dem dritten Quartal 2025 übernommen wurde. Ohne diese Akquisitionen verzeichnete das Unternehmen einen Rückgang des weltweiten Umsatzes um 2 Prozent im Vergleich zum Vorquartal und 9 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. Der internationale Umsatz fiel um 1 Prozent, während der Umsatz in anderen Bereichen um 7 Prozent zurückging.

    Autor: Nicolas Ebert, wallstreetONLINE Redaktion

    Die Schlumberger Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,24 % und einem Kurs von 27,80EUR auf Tradegate (17. Oktober 2025, 12:59 Uhr) gehandelt.



    Reports
    Solarbranche vor dem Mega-Comeback?
    Diese 4 Aktien stehen vor dem Rebound!
    Jetzt Report kostenlos herunterladen!

    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wallstreetONLINE Redaktion
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen

    Melden Sie sich HIER für den Newsletter der wallstreetONLINE Redaktion an - alle Top-Themen der Börsenwoche im Überblick! Verpassen Sie kein wichtiges Anleger-Thema!

    Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich.

    Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger.

    Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können.

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"

    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"


    Verfasst vonRedakteurNicolas Ebert
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Q3-2025-Ergebnisse im Detail Schlumberger: Sinkende Gewinne, aber eine Dividende gibt's trotzdem! Schlumberger hat die Ergebnisse für das dritte Quartal 2025 veröffentlicht und dabei eine Mischung aus positiven und negativen Entwicklungen gemeldet. Ein Blick auf die Zahlen!