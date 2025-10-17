Q3-2025-Ergebnisse im Detail
Schlumberger: Sinkende Gewinne, aber eine Dividende gibt's trotzdem!
Schlumberger hat die Ergebnisse für das dritte Quartal 2025 veröffentlicht und dabei eine Mischung aus positiven und negativen Entwicklungen gemeldet. Ein Blick auf die Zahlen!
- Umsatz stieg um 4%, fiel jedoch um 3% im Jahr.
- Gewinn pro Aktie sank um 32% im Vergleich zum Vorquartal.
- Bereinigter Nettogewinn fiel um 27% gegenüber Vorquartal.
Der Umsatz stieg um 4 Prozent auf 8,93 Milliarden US-Dollar, fiel jedoch im Jahresvergleich um 3 Prozent. Der Gewinn pro Aktie nach GAAP belief sich auf 0,50 US-Dollar, was einen Rückgang von 32 Prozent im Vergleich zum Vorquartal und 40 Prozent gegenüber dem Vorjahr bedeutet.
Der Gewinn pro Aktie ohne Aufwendungen und Gutschriften lag bei 0,69 US-Dollar, was einen Rückgang von 7 Prozent im Vergleich zum Vorquartal und 22 Prozent im Jahresvergleich darstellt.
Der bereinigte Nettogewinn von Schlumberger betrug 739 Millionen US-Dollar, was einen Rückgang von 27 Prozent gegenüber dem Vorquartal und 38 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum darstellt. Das bereinigte EBITDA blieb mit 2,06 Milliarden US-Dollar gegenüber dem Vorquartal unverändert, sank jedoch um 12 Prozent im Vergleich zum Vorjahr.
Der Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit belief sich auf 1,68 Milliarden US-Dollar, während der freie Cashflow mit 1,10 Milliarden US-Dollar einschließlich 153 Millionen US-Dollar für akquisitionsbezogene Zahlungen verzeichnet wurde. In Anbetracht dieser Ergebnisse genehmigte der Vorstand eine vierteljährliche Bardividende von 0,285 US-Dollar pro Aktie. Die Anleger sind nicht so happy:
Die Zahlen spiegeln auch die Auswirkungen von Akquisitionen wider, da Schlumberger seit dem dritten Quartal 2025 übernommen wurde. Ohne diese Akquisitionen verzeichnete das Unternehmen einen Rückgang des weltweiten Umsatzes um 2 Prozent im Vergleich zum Vorquartal und 9 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. Der internationale Umsatz fiel um 1 Prozent, während der Umsatz in anderen Bereichen um 7 Prozent zurückging.
Autor: Nicolas Ebert, wallstreetONLINE Redaktion
Die Schlumberger Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,24 % und einem Kurs von 27,80EUR auf Tradegate (17. Oktober 2025, 12:59 Uhr) gehandelt.