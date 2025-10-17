Schlumberger: Sinkende Gewinne, aber eine Dividende gibt's trotzdem!

Der Gewinn pro Aktie ohne Aufwendungen und Gutschriften lag bei 0,69 US-Dollar, was einen Rückgang von 7 Prozent im Vergleich zum Vorquartal und 22 Prozent im Jahresvergleich darstellt.

Der Umsatz stieg um 4 Prozent auf 8,93 Milliarden US-Dollar, fiel jedoch im Jahresvergleich um 3 Prozent. Der Gewinn pro Aktie nach GAAP belief sich auf 0,50 US-Dollar, was einen Rückgang von 32 Prozent im Vergleich zum Vorquartal und 40 Prozent gegenüber dem Vorjahr bedeutet.

Der bereinigte Nettogewinn von Schlumberger betrug 739 Millionen US-Dollar, was einen Rückgang von 27 Prozent gegenüber dem Vorquartal und 38 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum darstellt. Das bereinigte EBITDA blieb mit 2,06 Milliarden US-Dollar gegenüber dem Vorquartal unverändert, sank jedoch um 12 Prozent im Vergleich zum Vorjahr.

Der Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit belief sich auf 1,68 Milliarden US-Dollar, während der freie Cashflow mit 1,10 Milliarden US-Dollar einschließlich 153 Millionen US-Dollar für akquisitionsbezogene Zahlungen verzeichnet wurde. In Anbetracht dieser Ergebnisse genehmigte der Vorstand eine vierteljährliche Bardividende von 0,285 US-Dollar pro Aktie. Die Anleger sind nicht so happy:

Die Zahlen spiegeln auch die Auswirkungen von Akquisitionen wider, da Schlumberger seit dem dritten Quartal 2025 übernommen wurde. Ohne diese Akquisitionen verzeichnete das Unternehmen einen Rückgang des weltweiten Umsatzes um 2 Prozent im Vergleich zum Vorquartal und 9 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. Der internationale Umsatz fiel um 1 Prozent, während der Umsatz in anderen Bereichen um 7 Prozent zurückging.

Autor: Nicolas Ebert, wallstreetONLINE Redaktion

Die Schlumberger Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,24 % und einem Kurs von 27,80EUR auf Tradegate (17. Oktober 2025, 12:59 Uhr) gehandelt.





