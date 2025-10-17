    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsMerck AktievorwärtsNachrichten zu Merck
    UBS stuft MERCK KGAA auf 'Buy'

    ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Merck KGaA nach der Bekanntgabe von Mittelfristzielen auf "Buy" mit einem Kursziel von 154 Euro belassen. Diese untermauerten weitgehend die Markterwartungen, schrieb Matthew Weston in einer am Freitag vorliegenden Studie. Falls das Management des Spezialchemie- und Pharmakonzerns auf einer stabilen Grundlage in der Medizinsparte eine anhaltende Erholung des Wachstums in den Geschäftsbereichen Life Science und Elektronik versichern könne, sehe er auf diesem Kursniveau ein erhebliches Wertsteigerungspotenzial./rob/la/mis

    Veröffentlichung der Original-Studie: 16.10.2025 / 06:57 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.10.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben


    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die Merck Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,63 % und einem Kurs von 110,5EUR auf Tradegate (17. Oktober 2025, 13:25 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: UBS
    Analyst: Matthew Weston
    Analysiertes Unternehmen: MERCK KGAA
    Aktieneinstufung neu: positiv
    Kursziel neu: 154
    Kursziel alt: 154
    Währung: EUR
    Zeitrahmen: N/A


    Verfasst von dpa-AFX Analysen
