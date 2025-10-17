UBS stuft MERCK KGAA auf 'Buy'

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Merck KGaA nach der Bekanntgabe von Mittelfristzielen auf "Buy" mit einem Kursziel von 154 Euro belassen. Diese untermauerten weitgehend die Markterwartungen, schrieb Matthew Weston in einer am Freitag vorliegenden Studie. Falls das Management des Spezialchemie- und Pharmakonzerns auf einer stabilen Grundlage in der Medizinsparte eine anhaltende Erholung des Wachstums in den Geschäftsbereichen Life Science und Elektronik versichern könne, sehe er auf diesem Kursniveau ein erhebliches Wertsteigerungspotenzial./rob/la/misVeröffentlichung der Original-Studie: 16.10.2025 / 06:57 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.10.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Merck Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,63 % und einem Kurs von 110,5EUR auf Tradegate (17. Oktober 2025, 13:25 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: UBS

Analyst: Matthew Weston

Analysiertes Unternehmen: MERCK KGAA

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 154

Kursziel alt: 154

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 154,00 € , was eine Steigerung von +40,00% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . Vontobel Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.

Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden Werbung Disclaimer