Eine neue Ära des intelligenten und bewussten Reisens

Von „World of Mouth" und „Beach Please" bis zu „Travel Thrifties" und „Generation Zealous" – diese Trends und neuen Reisetypen bestimmen das Reisen 2026

BERLIN, 17. Oktober 2025 /PRNewswire/ -- Omio, die führende Buchungsplattform für multimodales Reisen, veröffentlicht heute den jährlichen NowNext '25 Report. Der Bericht zeichnet ein klares Bild des zukünftigen Reiseverhaltens weltweit, von emotionalen Beweggründen über generationsspezifische Vorlieben bis zu gefragten Reisezielen und veränderten Ansprüchen. Deutlich wird: Reisen wird zunehmend intentionaler und vorausschauender geplant.

Für den Report hat Omio das renommierte Marktforschungsinstitut YouGov mit einer Umfrage unter über 10.555 Menschen in Italien, Spanien, Deutschland, Großbritannien, den USA, Brasilien, Japan und Australien beauftragt. Analysiert wurden die Antworten jener Personen, die in den nächsten zwölf Monaten eine Urlaubsreise planen könnten; ausgeschlossen wurden diejenigen, die dies mit „gar nicht wahrscheinlich" angaben. Die Ergebnisse werden durch Daten von Omio-Nutzer:innen ergänzt.

Die NowNext '25 Trends für das Jahr im Überblick:

Worldwide Woe

Die Welt befindet sich derzeit in einem turbulenten Zustand – und das wirkt sich deutlich auf die Urlaubsplanung aus. 69 Prozent der Personen, die innerhalb des nächsten Jahres eine Urlaubsreise planen, geben an, dass globale Ereignisse ihre Reiseplanung für die nächsten 12 Monate beeinflussen. Trotz alledem bleibt die Reiselust ungebrochen. 30 Prozent der Befragten, die im nächsten Jahr wahrscheinlich verreisen, wollen häufiger verreisen als bisher.

Deal or No Destination

Mit steigenden Lebenshaltungskosten wird häufiges Reisen zur Herausforderung, aber nicht unmöglich. 38 Prozent der Befragten priorisieren Urlaubsausgaben gegenüber anderen nicht notwendigen Ausgaben. Ob Reisen in der Nebensaison (28 Prozent), frühzeitige und sorgfältige Planung (27 Prozent) oder flexible Buchungen (31 Prozent), die neuen „Travel Thrifties" wissen, wie sie ihr Budget optimal einsetzen.

Love EU More

Die Begeisterung von Tourist:innen weltweit für Europa bleibt groß, doch auch viele Europäer:innen bevorzugen 2026 Ziele in der näheren Umgebung. Auch wenn die Brit:innen keine EU-Bürger mehr sind, planen 56 Prozent weiterhin, Urlaub auf dem Kontinent zu machen. Deutsche (45 Prozent), Italiener:innen (42 Prozent) und Spanier:innen (42 Prozent) bevorzugen ebenfalls europäische Reiseziele. Auch internationale Reisende von außerhalb Europas zeigen großes Interesse an Destinationen innerhalb Europas.