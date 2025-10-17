    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsVolvo Registered (B) AktievorwärtsNachrichten zu Volvo Registered (B)
    UBS stuft Volvo B auf 'Buy'

    ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Volvo nach Zahlen zum dritten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 331 schwedischen Kronen belassen. Der Lkw-Bauer habe durchwachsen abgeschnitten, schrieb Hemal Bhundia in einer am Freitag vorliegenden Studie. Die Auftragseingänge in Südamerika hätten die Markterwartungen deutlich verfehlt./la/jha/

    Veröffentlichung der Original-Studie: 17.10.2025 / 06:34 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.10.2025 / 06:34 / GMT


    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die Volvo Registered (B) Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -7,68 % und einem Kurs von 22,59EUR auf Tradegate (17. Oktober 2025, 13:28 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: UBS
    Analyst: Hemal Bhundia
    Analysiertes Unternehmen: Volvo B
    Aktieneinstufung neu: positiv
    Kursziel neu: 331
    Kursziel alt: 331
    Währung: SEK
    Zeitrahmen: 12m


