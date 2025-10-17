JEFFERIES stuft Nordea auf 'Buy'
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Nordea nach Zahlen von 16,60 auf 16,70 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Das dritte Quartal der skandinavischen Bank sei solide ausgefallen, schrieb Alexander Demetriou in einer am Freitag vorliegenden Studie. Daraus resultierten geringfügig veränderte Schätzungen und das höhere Kursziel./mf/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 16.10.2025 / 10:46 / ET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.10.2025 / 19:00 / ET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Nordea Bank Abp Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,96 % und einem Kurs von 14,41EUR auf Tradegate (17. Oktober 2025, 13:33 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: JEFFERIES
Analyst: Alexander Demetriou
Analysiertes Unternehmen: Nordea
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 16,70
Kursziel alt: 16,60
Währung: EUR
Zeitrahmen: 12m
