    JEFFERIES stuft BBVA auf 'Buy'

    NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für BBVA auf "Buy" mit einem Kursziel von 17,70 Euro belassen. Nach der gescheiterten Sabadell-Übernahme dürfte sich die Bank nun auf eine versöhnliche Lösung für die Aktionäre konzentrieren, schrieb Inigo Vega in einer am Freitag vorliegenden Studie. Dazu zählten weitere Aktienrückkäufe und Dividendenausschüttungen./mf/edh

    Veröffentlichung der Original-Studie: 17.10.2025 / 01:01 / ET
    Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.10.2025 / 01:01 / ET

    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die BBVA Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,12 % und einem Kurs von 16,71EUR auf Tradegate (17. Oktober 2025, 13:45 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: JEFFERIES
    Analyst: Inigo Vega
    Analysiertes Unternehmen: BBVA
    Aktieneinstufung neu: positiv
    Kursziel neu: 17,70
    Kursziel alt: 17,70
    Währung: EUR
    Zeitrahmen: 12m



