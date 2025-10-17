JPMORGAN stuft NOVO NORDISK auf 'Overweight'
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Novo Nordisk auf "Overweight" mit einem Kursziel von 500 dänischen Kronen belassen. Die Aussagen des US-Präsidenten Donald Trump zu möglichen künftig deutlich niedrigeren Preisen von Gewichtssenkern in den USA seien bereits in seinen Schätzungen eingepreist, schrieb Richard Vosser in einer am Freitag vorliegenden Studie. Einigen Marktteilnehmer könnte das von Trump genannte Preisniveau allerdings überraschend niedrig erscheinen. Man dürfe aber nicht vergessen, dass niedrigere Preise zu höheren Absatzmengen führen könnten./mf/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 17.10.2025 / 07:47 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.10.2025 / 07:47 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 17.10.2025 / 07:47 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.10.2025 / 07:47 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Novo Nordisk Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -4,03 % und einem Kurs von 46,11EUR auf Tradegate (17. Oktober 2025, 13:45 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: JPMORGAN
Analyst: Richard Vosser
Analysiertes Unternehmen: NOVO NORDISK
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 500
Kursziel alt: 500
Währung: DKK
Zeitrahmen: 12m
Analyst: Richard Vosser
Analysiertes Unternehmen: NOVO NORDISK
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 500
Kursziel alt: 500
Währung: DKK
Zeitrahmen: 12m
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte