Cytophage Technologies gibt nicht vermittelte Privatplatzierung bekannt

Winnipeg, den 17. Oktober 2025 / IRW-Press / Cytophage Technologies („Cytophage“ oder „das Unternehmen“) (TSXV:CYTO / FWB:70G), ein Biotechnologieunternehmen, das innovative Bakteriophagenlösungen für die Gesundheit von Tieren und Menschen entwickelt, hat heute eine nicht vermittelte Privatplatzierung von bis zu 6.000.000 Einheiten (jeweils eine „Einheit“) zu einem Preis von 0,20 CAD pro Einheit bekannt gegeben, was einem Bruttoerlös von bis zu 1.200.000 CAD entspricht (das „Angebot“). Das Unternehmen behält sich das Recht vor, das Volumen des Angebots durch den Verkauf von bis zu 3.000.000 zusätzlichen Einheiten um bis zu 600.000 CAD zu erhöhen.

Jede Einheit besteht aus einer (1) Stammaktie des Unternehmens (eine „Aktie“) und einem halben (1/2) Stammaktienoptionsschein (ein „Optionsschein“). Jeder ganze Optionsschein berechtigt den Inhaber zum Kauf einer (1) zusätzlichen Aktie (eine „Optionsscheinaktie“) zu einem Preis von 0,40 CAD pro Optionsscheinaktie innerhalb eines Zeitraums von 24 Monaten ab dem Ausgabedatum.

Cytophage kann die Fälligkeit der Optionsscheine vorziehen, wenn der volumengewichtete durchschnittliche Handelspreis seiner Stammaktien an der TSX Venture Exchange während eines Zeitraums von 10 aufeinanderfolgenden Handelstagen 0,60 CAD erreicht oder übersteigt (das „Beschleunigungsrecht“). Falls Cytophage das Beschleunigungsrecht ausübt, wird es dies durch eine Mitteilung an alle Inhaber der Optionsscheine tun.

Der Nettoerlös aus dem Angebot wird vom Unternehmen zur Weiterentwicklung seiner innovativen Phagentechnologie in den Bereichen menschliche Gesundheit, Tiergesundheit und Lebensmittelsicherheit sowie für allgemeine Unternehmenszwecke verwendet. Das Unternehmen kann das Angebot in mehreren Tranchen abschließen. Vorbehaltlich aller behördlichen Genehmigungen durch die TSX Venture Exchange geht das Unternehmen davon aus, das Angebot am oder um den 6. November 2025 abzuschließen.

Dr. Steven Theriault, CEO von Cytophage, sagte: „Wir sind stolz auf die starke Dynamik, die wir mit unseren beiden jüngsten Pilotstudien in der EU und den regulatorischen Fortschritten in Kanada mit unseren Produkten OvaPhage und PhageFend erzielt haben. Diese Finanzierung wird es Cytophage ermöglichen, wichtige Meilensteine im Zusammenhang mit der Vermarktung von AviPhage und OvaPhage zu erreichen.“