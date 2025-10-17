    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsMerck AktievorwärtsNachrichten zu Merck
    BERNSTEIN RESEARCH stuft MERCK KGAA auf 'Neutral'

    NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Merck KGaA nach dem Kapitalmarkttag auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 138 Euro belassen. Das neue Management des Pharma- und Spezialchemiekonzerns habe sein Vertrauen in mittelfristig profitables Wachstum bekräftigt, schrieb Florent Cespedes in einer am Freitag vorliegenden Studie. Kurzfristig sei es allerdings in Bezug auf die Sparten Life Science und Pharma vorsichtiger als am Markt bislang erwartet./rob/ck/edh

    Veröffentlichung der Original-Studie: 17.10.2025 / 09:17 / UTC
    Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.10.2025 / 09:17 / UTC

    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die Merck Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,63 % und einem Kurs von 110,5EUR auf Tradegate (17. Oktober 2025, 13:53 Uhr) gehandelt.




