Warnsignal für Investoren: Darum droht Europas Aktien der Rückschlag!

"Wir erwarten nur begrenzte Gewinne für Europa, da die neuesten Nachrichten aus China zusammen mit der Berichtssaison für Volatilität sorgen könnten", sagte Citigroup-Strategin Beata Manthey. Für die mittelfristige Perspektive bis Mitte 2026 sei sie optimistischer.

Europäische Aktien dürften in diesem Jahr kaum nennenswerte Gewinne erzielen. Davor warnen jedenfalls die Citigroup Incorporated und Societe Generale SA, denn die Risiken wie wieder aufgeflammte US-China-Handelsstreitigkeiten könnten die Stimmung belasten. Eine Bloomberg-Umfrage unter 18 Experten zeigt, dass der Stoxx Europe 600 Index bis Jahresende durchschnittlich bei 560 Punkten gesehen wird – ein Rückgang von etwa zwei Prozent gegenüber dem Schlusskurs am Donnerstag. Societe Generale erwartet 530 Punkte, Citigroup 570 Punkte.

"Entscheidend für nachhaltige Aufwärtsbewegungen wird die Gewinnentwicklung sein."

Politische und wirtschaftliche Belastungen

Europäische Aktien bewegten sich in diesem Jahr kaum. US-Zollspannungen, die politische Krise in Frankreich und die geringe Technologieexposition der Region haben den Markt gebremst. Zwar erreichte der Stoxx 600 ein Rekordhoch, hinter dem S&P 500 in lokaler Währung bleibt er jedoch zurück. Analysten von Bloomberg Intelligence rechnen 2025 mit einem leichten Gewinnrückgang, 2026 soll ein Anstieg von elf Prozent folgen.

Der Handelsstreit zwischen Washington und Peking verschärft Konjunktursorgen. "Der europäische Markt hängt stark von der Wirtschaft ab, da Industrien wie Bergbau und Automobil Teil der globalen Lieferkette sind", so die Experten.

Stabilisierung und Chancen

Politisch gibt es Entlastung: Frankreichs Premierminister Sebastien Lecornu überstand zwei Misstrauensanträge. Anlegerpositionen sind nicht überhitzt und Bewertungen liegen etwa im langfristigen Mittel. Eine Umfrage der Bank of America zeigte, dass viele Investoren fürchten, eine mögliche Rallye zu verpassen, falls sie Engagements zu stark reduzieren.

JPMorgan-Stratege Mislav Matejka behält sein Jahresendziel von 580 Punkten, sieht aber Chancen in Seitwärtsbewegungen. Barclays-Stratege Emmanuel Cau verweist auf sauberere Positionierung, stabile Währung und verbesserte Fundamentaldaten der Peripherie. Dennoch läge sein Ziel bei 570 Punkten. Die UBS sieht 600 Punkte, TFS Derivatives 500 Punkte. Roland Kaloyan von Societe Generale warnt: "Der Markt bleibt bis Jahresende unter Druck, wegen politischer und geopolitischer Unsicherheiten und fehlender positiver Gewinnimpulse." Für 2026 zeigt er sich jedoch optimistisch: "Fiskalstimuli und lockere Geldpolitik könnten europäische Aktien stützen."

Saskia Reh, wallstreetONLINE Redaktion