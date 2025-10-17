Börsen Update
Börsen Update Europa - 17.10. - ATX schwach -1,92 %
Im Verlauf des Handelstages zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein negatives Bild.
Der DAX bewegt sich bei 23.867,25 PKT und fällt um -0,90 %.
Top-Werte: Continental +6,37 %, Porsche Holding SE +1,97 %, Volkswagen (VW) Vz +1,84 %
Flop-Werte: Deutsche Bank -4,55 %, Commerzbank -3,12 %, Allianz -2,93 %
Der MDAX steht bei 29.506,85 PKT und verliert bisher -0,63 %.
Top-Werte: Lanxess +3,34 %, Porsche AG +2,42 %, Evonik Industries +1,43 %
Flop-Werte: Redcare Pharmacy -3,83 %, HENSOLDT -3,75 %, DWS Group -3,60 %
Der TecDAX steht aktuell (13:59:51) bei 3.651,03 PKT und fällt um -0,58 %.
Top-Werte: Sartorius Vz. +1,32 %, 1&1 +1,07 %, Siemens Healthineers +0,95 %
Flop-Werte: HENSOLDT -3,75 %, IONOS Group -2,38 %, SUESS MicroTec -2,31 %
Der E-Stoxx 50 bewegt sich bei 5.603,80 PKT und fällt um -0,40 %.
Top-Werte: EssilorLuxottica +10,44 %, DANONE +2,04 %, Volkswagen (VW) Vz +1,84 %
Flop-Werte: Deutsche Bank -4,55 %, Allianz -2,93 %, argenx -2,91 %
Der ATX bewegt sich bei 4.591,63 PKT und fällt um -1,92 %.
Top-Werte: Wienerberger +0,81 %, Raiffeisen Bank International +0,54 %, Oesterreichische Post +0,51 %
Flop-Werte: BAWAG Group -5,15 %, VIENNA INSURANCE GROUP Wiener Versicherung Gruppe -4,18 %, PORR -2,70 %
Der SMI steht bei 12.571,15 PKT und verliert bisher -0,44 %.
Top-Werte: Nestle +1,05 %, Swisscom +0,87 %, Amrize +0,69 %
Flop-Werte: Partners Group Holding -3,09 %, UBS Group -1,28 %, Swiss Re -1,18 %
Der CAC 40 steht aktuell (13:59:21) bei 8.168,05 PKT und fällt um -0,09 %.
Top-Werte: EssilorLuxottica +10,44 %, Pernod Ricard +4,04 %, DANONE +2,04 %
Flop-Werte: Societe Generale -3,16 %, BNP Paribas (A) -2,55 %, Credit Agricole -1,86 %
Der OMX Stockholm 30 steht aktuell (13:58:25) bei 2.702,93 PKT und fällt um -0,91 %.
Top-Werte: Getinge (B) +0,87 %, Telefon L.M.Ericsson (B) +0,36 %, Essity Registered (B) +0,21 %
Flop-Werte: Volvo Registered (B) -7,77 %, Skanska (B) -1,34 %, SSAB Registered (A) -1,24 %
Der FTSE Athex 20 bewegt sich bei 4.850,00 PKT und fällt um -1,02 %.
Top-Werte: Coca-Cola HBC +1,72 %, Greek Organisation of Football Prognostics Opap +0,74 %, Public Power -0,14 %
Flop-Werte: Viohalco -4,47 %, Piraeus Port Authority -3,12 %, Eurobank Ergasias Services and Holdings -2,37 %
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.