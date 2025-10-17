Börsen Update Europa - 17.10. - ATX schwach -1,92 %

Der MDAX steht bei 29.506,85 PKT und verliert bisher -0,63 %. Top-Werte: Lanxess +3,34 %, Porsche AG +2,42 %, Evonik Industries +1,43 % Flop-Werte: Redcare Pharmacy -3,83 %, HENSOLDT -3,75 %, DWS Group -3,60 %

Der DAX bewegt sich bei 23.867,25 PKT und fällt um -0,90 %. Top-Werte: Continental +6,37 %, Porsche Holding SE +1,97 %, Volkswagen (VW) Vz +1,84 % Flop-Werte: Deutsche Bank -4,55 %, Commerzbank -3,12 %, Allianz -2,93 %

Der TecDAX steht aktuell (13:59:51) bei 3.651,03 PKT und fällt um -0,58 %.

Top-Werte: Sartorius Vz. +1,32 %, 1&1 +1,07 %, Siemens Healthineers +0,95 %

Flop-Werte: HENSOLDT -3,75 %, IONOS Group -2,38 %, SUESS MicroTec -2,31 %

Der E-Stoxx 50 bewegt sich bei 5.603,80 PKT und fällt um -0,40 %.

Top-Werte: EssilorLuxottica +10,44 %, DANONE +2,04 %, Volkswagen (VW) Vz +1,84 %

Flop-Werte: Deutsche Bank -4,55 %, Allianz -2,93 %, argenx -2,91 %

Der ATX bewegt sich bei 4.591,63 PKT und fällt um -1,92 %.

Top-Werte: Wienerberger +0,81 %, Raiffeisen Bank International +0,54 %, Oesterreichische Post +0,51 %

Flop-Werte: BAWAG Group -5,15 %, VIENNA INSURANCE GROUP Wiener Versicherung Gruppe -4,18 %, PORR -2,70 %

Der SMI steht bei 12.571,15 PKT und verliert bisher -0,44 %.

Top-Werte: Nestle +1,05 %, Swisscom +0,87 %, Amrize +0,69 %

Flop-Werte: Partners Group Holding -3,09 %, UBS Group -1,28 %, Swiss Re -1,18 %

Der CAC 40 steht aktuell (13:59:21) bei 8.168,05 PKT und fällt um -0,09 %.

Top-Werte: EssilorLuxottica +10,44 %, Pernod Ricard +4,04 %, DANONE +2,04 %

Flop-Werte: Societe Generale -3,16 %, BNP Paribas (A) -2,55 %, Credit Agricole -1,86 %

Der OMX Stockholm 30 steht aktuell (13:58:25) bei 2.702,93 PKT und fällt um -0,91 %.

Top-Werte: Getinge (B) +0,87 %, Telefon L.M.Ericsson (B) +0,36 %, Essity Registered (B) +0,21 %

Flop-Werte: Volvo Registered (B) -7,77 %, Skanska (B) -1,34 %, SSAB Registered (A) -1,24 %

Der FTSE Athex 20 bewegt sich bei 4.850,00 PKT und fällt um -1,02 %.

Top-Werte: Coca-Cola HBC +1,72 %, Greek Organisation of Football Prognostics Opap +0,74 %, Public Power -0,14 %

Flop-Werte: Viohalco -4,47 %, Piraeus Port Authority -3,12 %, Eurobank Ergasias Services and Holdings -2,37 %