    Redcare Pharmacy - Aktie bricht ein - 17.10.2025

    Am 17.10.2025 ist die Redcare Pharmacy Aktie, bisher, um -3,83 % gefallen. Lesen sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der Redcare Pharmacy Aktie.

    Foto: jarmoluk - unsplash

    Redcare Pharmacy ist eine führende Online-Apotheke in Europa, die sich durch ein breites Produktsortiment und schnelle Lieferung auszeichnet. Hauptkonkurrent ist DocMorris.

    Redcare Pharmacy Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 17.10.2025

    Mit einer Performance von -3,83 % musste die Redcare Pharmacy Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste hinnehmen. Wie geht es weiter, folgt die Trendwende?

    Mit dem heutigen Kursrückgang setzt sich der Abwärtstrend der letzten Monate fort. Aktionäre von Redcare Pharmacy mussten in den letzten drei Monaten Verluste von -9,82 % hinnehmen.

    Im Vergleich zur Vorwoche ist die Redcare Pharmacy Aktie damit um +0,34 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +17,21 %. Im Jahr 2025 gab es für Redcare Pharmacy bisher ein Minus von -33,64 %.

    Der MDAX hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -0,63 % geändert.

    Redcare Pharmacy Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche +0,34 %
    1 Monat +17,21 %
    3 Monate -9,82 %
    1 Jahr -39,89 %

    🔍 wallstreetONLINE-Community zur Redcare Pharmacy Aktie

    Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die Kursentwicklung der Redcare Pharmacy Aktie, insbesondere um die Unsicherheit bezüglich der Profitabilität und die Auswirkungen steigender Kosten auf das Wachstum. Anleger äußern Bedenken über die hohe Short-Quote und die Notwendigkeit, Geduld zu haben, während sie die Marktposition und das Umsatzwachstum des Unternehmens analysieren.

    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Redcare Pharmacy eingestellt.

    Informationen zur Redcare Pharmacy Aktie

    Es gibt 21 Mio. Redcare Pharmacy Aktien. Damit ist das Unternehmen 1,73 Mrd.EUR wert.

    Börsen Update Europa - 17.10. - ATX schwach -1,92 %


    Im Verlauf des Handelstages zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein negatives Bild.

    Redcare Pharmacy Aktie jetzt kaufen?


    Ob die Redcare Pharmacy Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Redcare Pharmacy Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Redcare Pharmacy

    -3,82 %
    -0,06 %
    +16,50 %
    -10,34 %
    -39,62 %
    +110,96 %
    -46,88 %
    +171,77 %
    ISIN:NL0012044747WKN:A2AR94



