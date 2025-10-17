MAX Power arbeitet bei der erstmaligen Erschließung eines Vorkommens von Natürlichem Wasserstoff in Kanada mit einem der führenden Bohrunternehmen zusammen

MAX Power Saskatchewan Natural Hydrogen Documentary Video

https://www.maxpowermining.com/NaturalHydrogen-NewEra/

Saskatoon, SK – 17. Oktober 2025 – Max Power Mining Corp. („Max Power“ oder das “Unternehmen”) (CSE: MAXX – WKN: A3DJYU – OTCQX: MAXXF), freut sich, einen wichtigen Meilenstein in seiner Geschäftstätigkeit bekannt zu geben: Das Unternehmen hat einen führenden Bohrdienstleister mit Sitz in Saskatchewan ausgewählt, um Kanadas erste Tiefbohrung zur Erforschung von natürlichem Wasserstoff im Lawson-Zielgebiet innerhalb des 200 km langen Genesis-Trends durchzuführen. MAX Power geht davon aus, dass die Bohrungen in Lawson am oder um den 7. November 2025 beginnen werden, vorbehaltlich des Erhalts der Lawson-Bohrlizenz, die in Kürze erwartet wird.

Der umfangreiche Prozess, der der Unterzeichnung des Bohrvertrags vorausging, spiegelt das Engagement von MAX Power wider, branchenführende Fachkenntnisse und Technologien in diesem aufstrebenden Bereich einzusetzen und dabei den Schwerpunkt auf Sicherheit zu legen.

Diese erste Bohrung nach natürlichem Wasserstoff wird über einen Zeitraum von etwa drei Wochen mit einer leistungsstarken Tele-Doppelbohranlage und einer Gesamtbelegschaft von 24 Mitarbeitern in zwei 12-Stunden-Schichten durchgeführt.

Mansoor Jan, CEO von MAX Power, kommentierte: „Wir freuen uns sehr über die Zusammenarbeit mit einem erstklassigen Bohrunternehmen, das sich durch eine außergewöhnliche Sicherheits- und Leistungsbilanz sowie eine sehr erfahrene Crew auszeichnet und uns dabei helfen wird, in Saskatchewan Geschichte zu schreiben. Dies ist ein großer Moment für unsere Aktionäre, und wir sind bereit, mit einem erstklassigen Team den Genesis Trend in Angriff zu nehmen, um die weltweit erste kommerzielle Entdeckung von natürlichem Wasserstoff zu erzielen.“

Lawson Well wird gebohrt, während MAX Power auf dem weltweit führenden Naturwasserstoff-Gipfel präsentiert

MAX Power wird vom 13. bis 14. November auf der H-Nat in Paris, Frankreich, stark vertreten sein, darunter mit einem erstklassigen Präsentationsslot zum Auftakt der weltweit größten Naturwasserstoff-Konferenz am Donnerstagmorgen, dem 13. November. „Wegweisend für einen neuen Bereich für natürlichen Wasserstoff in Saskatchewan, Kanada“ ist eine Präsentation, die die geologischen und rechtlichen Grundlagen des größten genehmigten Landpakets in Kanada für die Entdeckung von natürlichem Wasserstoff hervorhebt und über die aktuellen Entwicklungen bei den Explorations- und Bohraktivitäten von MAX Power informiert.