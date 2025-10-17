Nord-Stream-Sabotage
Ukrainer wird nicht ausgeliefert
Für Sie zusammengefasst
- Gericht in Warschau lehnt Auslieferung ab.
- Mutmaßlicher Beteiligter an Nord-Stream-Anschlägen.
- Ukrainer Wolodymyr Z. wurde in Polen festgenommen.
WARSCHAU (dpa-AFX) - Drei Jahre nach den Anschlägen auf die Nord-Stream-Pipelines in der Ostsee darf einer der mutmaßlichen Beteiligten nicht von Polen an Deutschland ausgeliefert werden. Dies entschied ein Gericht in Warschau, wie die Agentur PAP meldete. Der mit europäischem Haftbefehl gesuchte Ukrainer Wolodymyr Z. war Ende September in Polen festgenommen worden./dhe/DP/jha
