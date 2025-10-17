    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsAlphabet AktievorwärtsNachrichten zu Alphabet

    Zwischen Technik und Kultur

    Was Europa von den USA über Führung im KI-Zeitalter lernen kann (FOTO)

    Immenstadt (ots) - Im Silicon Valley gilt Achtsamkeit als Innovationsmotor -
    Meditation steht dort genauso auf der Agenda wie Coding und KI. Europa dagegen
    konzentriert sich meist auf die Technik allein und blendet den kulturellen
    Wandel aus. Das Ergebnis: Während US-Unternehmen menschliche Entwicklung und
    künstliche Intelligenz verknüpfen, laufen europäische Organisationen Gefahr,
    Mitarbeiter zu überlasten und Innovationskraft zu verlieren.

    Technik löst keine Führungsprobleme - entscheidend ist, ob Führungskräfte
    Achtsamkeit und Authentizität in ihre Arbeit integrieren. Dieser Beitrag verrät,
    wie europäische Unternehmen den Anschluss halten und warum Menschlichkeit die
    eigentliche Währung im KI-Zeitalter ist.

    Selbstführung als Schlüssel im Wandel

    Aktuelle Beobachtungen zeigen: Künstliche Intelligenz beschleunigt Prozesse und
    übernimmt zunehmend Routinearbeiten, während Plattformen ganze
    Herstellungsprozesse steuern. Dadurch verschiebt sich der Schwerpunkt von
    Führung und was bleibt, ist der eigentliche Kern davon: Entscheidend ist nicht,
    was sich automatisieren lässt, sondern was nur Menschen leisten können, nämlich
    Verantwortung zu übernehmen, Orientierung zu geben und Sinn zu stiften. Führung
    beginnt deshalb immer bei der eigenen Haltung. Technik kann zwar unterstützen,
    sie ersetzt aber nicht die Fähigkeit zu Achtsamkeit, Klarheit und Authentizität.

    Nur wer sich selbst führt, kann auch anderen Orientierung geben. Präsenz und
    Selbstregulation helfen, in komplexen Situationen handlungsfähig zu bleiben,
    während Klarheit und Fokus notwendig sind, um Entscheidungen zu treffen, die
    Richtung bieten. Resonanz und Verbindung wiederum ermöglichen, Mitarbeiter nicht
    mit Benefits zu locken, sondern durch Vertrauen und Sinn zu binden.
    Selbstführung bedeutet schließlich auch, Verantwortung zu übernehmen und
    Innovation nicht nur als Effizienzthema zu begreifen, sondern als Teil einer
    lebendigen Kultur.

    Daraus ergeben sich drei zentrale Botschaften: Technik allein löst keine
    Führungsprobleme, Mitarbeiter suchen Sinn statt Extras, und Selbstführung ist
    das Fundament, um Teams sicher durch Unsicherheit und Beschleunigung zu leiten.

    Innere Entwicklung als Voraussetzung für äußeren Erfolg

    Diese individuelle Dimension macht deutlich, dass Selbstführung nicht nur eine
    persönliche Technik ist, sondern ein Prozess innerer Entwicklung. Spiritualität
    spielt dabei eine Rolle - nicht im religiösen Sinn, sondern als Fähigkeit,
    Präsenz, Verbundenheit und Sinn zu kultivieren. Wer sich auf diese Weise
