Zwischen Technik und Kultur
Was Europa von den USA über Führung im KI-Zeitalter lernen kann (FOTO)
Immenstadt (ots) - Im Silicon Valley gilt Achtsamkeit als Innovationsmotor -
Meditation steht dort genauso auf der Agenda wie Coding und KI. Europa dagegen
konzentriert sich meist auf die Technik allein und blendet den kulturellen
Wandel aus. Das Ergebnis: Während US-Unternehmen menschliche Entwicklung und
künstliche Intelligenz verknüpfen, laufen europäische Organisationen Gefahr,
Mitarbeiter zu überlasten und Innovationskraft zu verlieren.
Technik löst keine Führungsprobleme - entscheidend ist, ob Führungskräfte
Achtsamkeit und Authentizität in ihre Arbeit integrieren. Dieser Beitrag verrät,
wie europäische Unternehmen den Anschluss halten und warum Menschlichkeit die
eigentliche Währung im KI-Zeitalter ist.
Meditation steht dort genauso auf der Agenda wie Coding und KI. Europa dagegen
konzentriert sich meist auf die Technik allein und blendet den kulturellen
Wandel aus. Das Ergebnis: Während US-Unternehmen menschliche Entwicklung und
künstliche Intelligenz verknüpfen, laufen europäische Organisationen Gefahr,
Mitarbeiter zu überlasten und Innovationskraft zu verlieren.
Technik löst keine Führungsprobleme - entscheidend ist, ob Führungskräfte
Achtsamkeit und Authentizität in ihre Arbeit integrieren. Dieser Beitrag verrät,
wie europäische Unternehmen den Anschluss halten und warum Menschlichkeit die
eigentliche Währung im KI-Zeitalter ist.
Anzeige
Präsentiert von
Selbstführung als Schlüssel im Wandel
Aktuelle Beobachtungen zeigen: Künstliche Intelligenz beschleunigt Prozesse und
übernimmt zunehmend Routinearbeiten, während Plattformen ganze
Herstellungsprozesse steuern. Dadurch verschiebt sich der Schwerpunkt von
Führung und was bleibt, ist der eigentliche Kern davon: Entscheidend ist nicht,
was sich automatisieren lässt, sondern was nur Menschen leisten können, nämlich
Verantwortung zu übernehmen, Orientierung zu geben und Sinn zu stiften. Führung
beginnt deshalb immer bei der eigenen Haltung. Technik kann zwar unterstützen,
sie ersetzt aber nicht die Fähigkeit zu Achtsamkeit, Klarheit und Authentizität.
Nur wer sich selbst führt, kann auch anderen Orientierung geben. Präsenz und
Selbstregulation helfen, in komplexen Situationen handlungsfähig zu bleiben,
während Klarheit und Fokus notwendig sind, um Entscheidungen zu treffen, die
Richtung bieten. Resonanz und Verbindung wiederum ermöglichen, Mitarbeiter nicht
mit Benefits zu locken, sondern durch Vertrauen und Sinn zu binden.
Selbstführung bedeutet schließlich auch, Verantwortung zu übernehmen und
Innovation nicht nur als Effizienzthema zu begreifen, sondern als Teil einer
lebendigen Kultur.
Daraus ergeben sich drei zentrale Botschaften: Technik allein löst keine
Führungsprobleme, Mitarbeiter suchen Sinn statt Extras, und Selbstführung ist
das Fundament, um Teams sicher durch Unsicherheit und Beschleunigung zu leiten.
Innere Entwicklung als Voraussetzung für äußeren Erfolg
Diese individuelle Dimension macht deutlich, dass Selbstführung nicht nur eine
persönliche Technik ist, sondern ein Prozess innerer Entwicklung. Spiritualität
spielt dabei eine Rolle - nicht im religiösen Sinn, sondern als Fähigkeit,
Präsenz, Verbundenheit und Sinn zu kultivieren. Wer sich auf diese Weise
Aktuelle Beobachtungen zeigen: Künstliche Intelligenz beschleunigt Prozesse und
übernimmt zunehmend Routinearbeiten, während Plattformen ganze
Herstellungsprozesse steuern. Dadurch verschiebt sich der Schwerpunkt von
Führung und was bleibt, ist der eigentliche Kern davon: Entscheidend ist nicht,
was sich automatisieren lässt, sondern was nur Menschen leisten können, nämlich
Verantwortung zu übernehmen, Orientierung zu geben und Sinn zu stiften. Führung
beginnt deshalb immer bei der eigenen Haltung. Technik kann zwar unterstützen,
sie ersetzt aber nicht die Fähigkeit zu Achtsamkeit, Klarheit und Authentizität.
Nur wer sich selbst führt, kann auch anderen Orientierung geben. Präsenz und
Selbstregulation helfen, in komplexen Situationen handlungsfähig zu bleiben,
während Klarheit und Fokus notwendig sind, um Entscheidungen zu treffen, die
Richtung bieten. Resonanz und Verbindung wiederum ermöglichen, Mitarbeiter nicht
mit Benefits zu locken, sondern durch Vertrauen und Sinn zu binden.
Selbstführung bedeutet schließlich auch, Verantwortung zu übernehmen und
Innovation nicht nur als Effizienzthema zu begreifen, sondern als Teil einer
lebendigen Kultur.
Daraus ergeben sich drei zentrale Botschaften: Technik allein löst keine
Führungsprobleme, Mitarbeiter suchen Sinn statt Extras, und Selbstführung ist
das Fundament, um Teams sicher durch Unsicherheit und Beschleunigung zu leiten.
Innere Entwicklung als Voraussetzung für äußeren Erfolg
Diese individuelle Dimension macht deutlich, dass Selbstführung nicht nur eine
persönliche Technik ist, sondern ein Prozess innerer Entwicklung. Spiritualität
spielt dabei eine Rolle - nicht im religiösen Sinn, sondern als Fähigkeit,
Präsenz, Verbundenheit und Sinn zu kultivieren. Wer sich auf diese Weise
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Community Beiträge zu Alphabet - A14Y6F - US02079K3059
Das denkt die wallstreetONLINE Community über Alphabet. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!
Chaecka schrieb 24.07.25, 13:49
mitdiskutieren »
28 Mrd. USD Gewinn in 3 Monaten. Das ist unfassbar!
Hier drückt gar nichts.
Ein Glück habe ich in den letzten Wochen aufgestockt. Das tröstet mich über andere Fehlgriffe (z.B. Verkauf GE Vernova, Kauf UNH) hinweg.
Falvon schrieb 29.06.25, 14:48
Ich glaube die Situation ist ein bisschen vergleichbar wie Meta vor ein paar Jahren als TikTok als ernstzunehmender Konkurrent aufkam.mitdiskutieren »
Damals hatte Meta auf seinen Plattformen den Fokus eher auf Bild- und längeren Videoformaten, TikTok auf der anderen Seite hat schon immer auf Kurzvideos gesetzt.
Damals war die Stimmung bei Meta auch zeitweise schlecht, weil klar war, dass man ebenfalls auf Kurzvideos umsteigen muss aber diese zum damaligen Zeitpunkt schlechter zu monetarisieren waren und die Umstellung Investitionen erforderte.
Mittlerweile weiß man, dass Kurzvideos die Nutzerinteraktionen insgesamt gesteigert haben und somit die Produkte von Meta aufgewertet und noch mächtiger gemacht haben.
Bei Google ist es m.E. nach ähnlich, wir haben einen Konkurrenten (=z.B. OpenAI) mit einer neuen Art der Suche (=LLMs), auf die man reagieren muss. Das erfordert natürlich erstmal Investitionen und ist eine Umstellung, aber unterm Strich wird sich die Suche im Allgemeinen dadurch verbessern und zu mehr Nutzerinteraktion führen.
Ich habe auch wenig Bedenken, dass OpenAI Google den Rang abläuft. Google hat einfach enorme Vorteile dadurch, dass sie die KI in bereits etablierte Produkte einbinden können. Die GCP (=Google Cloud Plattform) mit den Gemini APIs ist auf Entwicklerseite momentan z.B. auch schwer im Kommen. Die Bewertung suggeriert, dass Google den KI Trend verpasst habe, aber das stimmt einfach nicht, Google mischt da ganz vorne mit und hat gute Karten, einer der Hauptprofiteure dieser Technologie zu werden.
Damals hatte Meta auf seinen Plattformen den Fokus eher auf Bild- und längeren Videoformaten, TikTok auf der anderen Seite hat schon immer auf Kurzvideos gesetzt.
Damals war die Stimmung bei Meta auch zeitweise schlecht, weil klar war, dass man ebenfalls auf Kurzvideos umsteigen muss aber diese zum damaligen Zeitpunkt schlechter zu monetarisieren waren und die Umstellung Investitionen erforderte.
Mittlerweile weiß man, dass Kurzvideos die Nutzerinteraktionen insgesamt gesteigert haben und somit die Produkte von Meta aufgewertet und noch mächtiger gemacht haben.
Bei Google ist es m.E. nach ähnlich, wir haben einen Konkurrenten (=z.B. OpenAI) mit einer neuen Art der Suche (=LLMs), auf die man reagieren muss. Das erfordert natürlich erstmal Investitionen und ist eine Umstellung, aber unterm Strich wird sich die Suche im Allgemeinen dadurch verbessern und zu mehr Nutzerinteraktion führen.
Ich habe auch wenig Bedenken, dass OpenAI Google den Rang abläuft. Google hat einfach enorme Vorteile dadurch, dass sie die KI in bereits etablierte Produkte einbinden können. Die GCP (=Google Cloud Plattform) mit den Gemini APIs ist auf Entwicklerseite momentan z.B. auch schwer im Kommen. Die Bewertung suggeriert, dass Google den KI Trend verpasst habe, aber das stimmt einfach nicht, Google mischt da ganz vorne mit und hat gute Karten, einer der Hauptprofiteure dieser Technologie zu werden.
BörsenVeteran schrieb 29.04.25, 07:14
Warum ich gerade jetzt massiv auf Alphabet setze?mitdiskutieren »
Viele sehen nur die letzten Quartalszahlen – ich sehe das große Ganze.
Ja, vielleicht waren die Zahlen nicht perfekt. Aber Unternehmen wie Alphabet definiert man nicht durch ein Quartal, sondern durch das, was sie langfristig bauen:
Eine Infrastruktur für die Zukunft der Welt.
Alphabet ist mehr als nur Google.
Es ist KI, Cloud, autonomes Fahren (Waymo), Gesundheitstechnologie (Verily), Quantum Computing, nachhaltige Energie – echte Zukunftsmärkte!
KI ist kein Hype für Alphabet – sie IST Alphabet.
Mit Gemini, DeepMind und ihrer massiven Rechenpower sitzt Alphabet auf einem Schatz, der in den kommenden Jahren Milliarden an Wert entfesseln wird.
Die Cashcow Google Search ist nicht am Ende – sie wird neu geboren.
Suchmaschinen wandeln sich, ja – aber wer, wenn nicht Alphabet, besitzt die Daten, die Infrastruktur und die Innovationskraft, um auch in der KI-getriebenen Suchwelt führend zu bleiben?
Hundert Milliarden Dollar Cash auf der Bank. Alphabet muss niemanden fragen, ob sie in die Zukunft investieren dürfen – sie tun es einfach.
Und genau deshalb investiere ich jetzt, wenn andere nervös sind.
Ich kaufe Innovation, Weitsicht und die Fähigkeit, Märkte neu zu erschaffen.
Ich kaufe einen der größten Moats (Burggräben) der Unternehmenswelt.
Wahre Investoren bauen Vermögen auf, wenn andere zweifeln.
Alphabet ist nicht das Unternehmen eines Quartals – es ist das Unternehmen einer Generation.
Meine persönliche Meinung: STRONG BUY
Viele sehen nur die letzten Quartalszahlen – ich sehe das große Ganze.
Ja, vielleicht waren die Zahlen nicht perfekt. Aber Unternehmen wie Alphabet definiert man nicht durch ein Quartal, sondern durch das, was sie langfristig bauen:
Eine Infrastruktur für die Zukunft der Welt.
Alphabet ist mehr als nur Google.
Es ist KI, Cloud, autonomes Fahren (Waymo), Gesundheitstechnologie (Verily), Quantum Computing, nachhaltige Energie – echte Zukunftsmärkte!
KI ist kein Hype für Alphabet – sie IST Alphabet.
Mit Gemini, DeepMind und ihrer massiven Rechenpower sitzt Alphabet auf einem Schatz, der in den kommenden Jahren Milliarden an Wert entfesseln wird.
Die Cashcow Google Search ist nicht am Ende – sie wird neu geboren.
Suchmaschinen wandeln sich, ja – aber wer, wenn nicht Alphabet, besitzt die Daten, die Infrastruktur und die Innovationskraft, um auch in der KI-getriebenen Suchwelt führend zu bleiben?
Hundert Milliarden Dollar Cash auf der Bank. Alphabet muss niemanden fragen, ob sie in die Zukunft investieren dürfen – sie tun es einfach.
Und genau deshalb investiere ich jetzt, wenn andere nervös sind.
Ich kaufe Innovation, Weitsicht und die Fähigkeit, Märkte neu zu erschaffen.
Ich kaufe einen der größten Moats (Burggräben) der Unternehmenswelt.
Wahre Investoren bauen Vermögen auf, wenn andere zweifeln.
Alphabet ist nicht das Unternehmen eines Quartals – es ist das Unternehmen einer Generation.
Meine persönliche Meinung: STRONG BUY
Autor folgen
5 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte