    Deutschland braucht wieder Unternehmermut - keine Neiddebatten (FOTO)

    Hamburg/Berlin (ots) - Bernhard Schindler - Multi-Unternehmer, Mr. Network und
    Gründer des SCHINDLER Circle spricht nach intensiven Wochen mit Gesprächen in
    Berlin, München und Hamburg - mit Ex-Bundesfinanzminister Christian Lindner,
    Wolfgang Bosbach, Julien Backhaus, Daniel Jung, in Hochschulen und Universitäten
    sowie mit zahlreichen Inhabern von Familienunternehmen - über seine Eindrücke
    aus dem deutschen Mittelstand, die Stimmung im Land und den Weg zum ersten
    großen THE GROW MATCH FORUM 2025 im Adlon Berlin.

    Herr Schindler, Sie führen seit Wochen viele Gespräche Land auf Land ab mit
    Politikern, Familienunternehmern, Hochschulen und Wirtschaftsführern. Wie ist
    Ihr Eindruck?

    Bernhard Schindler:

    Ganz ehrlich? Ich spüre eine Mischung aus Angst, Erschöpfung und trotzdem
    Hoffnung. Viele Unternehmer, gerade im Mittelstand, sagen mir: "Wir wissen gar
    nicht mehr, ob Deutschland uns überhaupt noch will." Und das ist ein Satz, der
    mich tief trifft. Wir reden hier über Menschen, die seit Jahrzehnten
    Verantwortung tragen - für Mitarbeiter, Familien, Standorte.

    Ich habe mit Christian Lindner über die wirtschaftliche Realität gesprochen, mit
    Wolfgang Bosbach über Werte und Haltung, mit Julien Backhaus über das Mindset in
    Krisenzeiten und mit Daniel Jung über Bildung, Innovation und Zukunft. Und ich
    höre immer wieder das Gleiche: Bürokratie frisst Motivation. Politik schürt
    Angst. Der Mittelstand, der dieses Land trägt, fühlt sich allein gelassen.

    Schafft Deutschland Ihrer Meinung nach die Wende, dass der Mittelstand wieder
    Vertrauen in die Politik fasst?

    Bernhard Schindler:

    Das ist die entscheidende Frage. Wir brauchen endlich wieder eine Politik, die
    für Unternehmer kämpft - nicht gegen sie. Ich habe Unternehmer getroffen, die
    seit 30 oder 40 Jahren Tag für Tag um 7:30 Uhr im Betrieb stehen, sieben Tage
    die Woche, je Tag 14-15 Stunden. Für sie war Arbeit nie eine Belastung, sondern
    eine Lebensaufgabe. Diese Menschen haben ihre Firma als Familie betrachtet,
    Urlaube zum Arbeitszimmer gemacht, alles investiert - Herzblut, Zeit, Kapital.
    Und jetzt sollen sie sich dafür schämen? Sie werden steuerlich bestraft,
    bürokratisch erdrückt und medial angegriffen. Das ist nicht das Deutschland, das
    diese Menschen aufgebaut haben.

    Was mich besonders stört:

    Dass viele Wirtschaftsverbände einfach zusehen. Kaum einer stellt sich
    öffentlich vor die Unternehmer. Aber genau sie sichern das, was wir Wohlstand
    nennen. Die großen Konzerne, die einst mit ihren Löhnen den Mittelstand unter
    Druck setzten, schließen und gehen. Dem DAX ist egal, wie's dem Dorfmetzger oder
    Maschinenbauer geht. Aber der Mittelstand - der sorgt für Stabilität. Wenn der
