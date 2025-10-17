Deutschland braucht wieder Unternehmermut - keine Neiddebatten (FOTO)

Hamburg/Berlin (ots) - Bernhard Schindler - Multi-Unternehmer, Mr. Network und

Gründer des SCHINDLER Circle spricht nach intensiven Wochen mit Gesprächen in

Berlin, München und Hamburg - mit Ex-Bundesfinanzminister Christian Lindner,

Wolfgang Bosbach, Julien Backhaus, Daniel Jung, in Hochschulen und Universitäten

sowie mit zahlreichen Inhabern von Familienunternehmen - über seine Eindrücke

aus dem deutschen Mittelstand, die Stimmung im Land und den Weg zum ersten

großen THE GROW MATCH FORUM 2025 im Adlon Berlin.



Herr Schindler, Sie führen seit Wochen viele Gespräche Land auf Land ab mit

Politikern, Familienunternehmern, Hochschulen und Wirtschaftsführern. Wie ist

Ihr Eindruck?









Ganz ehrlich? Ich spüre eine Mischung aus Angst, Erschöpfung und trotzdem

Hoffnung. Viele Unternehmer, gerade im Mittelstand, sagen mir: "Wir wissen gar

nicht mehr, ob Deutschland uns überhaupt noch will." Und das ist ein Satz, der

mich tief trifft. Wir reden hier über Menschen, die seit Jahrzehnten

Verantwortung tragen - für Mitarbeiter, Familien, Standorte.



Ich habe mit Christian Lindner über die wirtschaftliche Realität gesprochen, mit

Wolfgang Bosbach über Werte und Haltung, mit Julien Backhaus über das Mindset in

Krisenzeiten und mit Daniel Jung über Bildung, Innovation und Zukunft. Und ich

höre immer wieder das Gleiche: Bürokratie frisst Motivation. Politik schürt

Angst. Der Mittelstand, der dieses Land trägt, fühlt sich allein gelassen.



Schafft Deutschland Ihrer Meinung nach die Wende, dass der Mittelstand wieder

Vertrauen in die Politik fasst?



Bernhard Schindler:



Das ist die entscheidende Frage. Wir brauchen endlich wieder eine Politik, die

für Unternehmer kämpft - nicht gegen sie. Ich habe Unternehmer getroffen, die

seit 30 oder 40 Jahren Tag für Tag um 7:30 Uhr im Betrieb stehen, sieben Tage

die Woche, je Tag 14-15 Stunden. Für sie war Arbeit nie eine Belastung, sondern

eine Lebensaufgabe. Diese Menschen haben ihre Firma als Familie betrachtet,

Urlaube zum Arbeitszimmer gemacht, alles investiert - Herzblut, Zeit, Kapital.

Und jetzt sollen sie sich dafür schämen? Sie werden steuerlich bestraft,

bürokratisch erdrückt und medial angegriffen. Das ist nicht das Deutschland, das

diese Menschen aufgebaut haben.



Was mich besonders stört:



Dass viele Wirtschaftsverbände einfach zusehen. Kaum einer stellt sich

öffentlich vor die Unternehmer. Aber genau sie sichern das, was wir Wohlstand

nennen. Die großen Konzerne, die einst mit ihren Löhnen den Mittelstand unter

Druck setzten, schließen und gehen. Dem

Maschinenbauer geht. Aber der Mittelstand - der sorgt für Stabilität. Wenn der Seite 1 von 3 Seite 2 ►





