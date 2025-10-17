DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft MERCK KGAA auf 'Buy'
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Merck KGaA auf "Buy" mit einem Kursziel von 133 Euro belassen. Anlässlich des Kapitalmarkttages habe der Pharma- und Spezialchemiekonzern seine Jahresziele bestätigt, einen ersten Ausblick auf 2026 gegeben und Aussagen zum mittelfristigen Wachstum gemacht, schrieb Falko Friedrichs in einer am Freitag vorliegenden Studie. Ihm zufolge dürfte die neue mittelfristige Konzernprognose zu einer Abwärtskorrektur der Konsensschätzung für das bereinigte operative Ergebnis (Ebitda) um etwa 4 Prozent führen./ck/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 16.10.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.10.2025 / 08:10 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Merck Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,26 % und einem Kurs von 109,8EUR auf Tradegate (17. Oktober 2025, 14:03 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: DEUTSCHE BANK RESEARCH
Analyst: Falko Friedrichs
Analysiertes Unternehmen: MERCK KGAA
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 133
Kursziel alt: 133
Währung: EUR
Zeitrahmen: 12m
