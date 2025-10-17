45 Uhr, live im Ersten (FOTO)

München (ots) - "Nahost und Ukraine: Wie wirksam ist die Methode Trump "?



Die letzten lebenden Geiseln sind zurück in Israel, die Waffenruhe in Gaza ist

in Kraft, aber fragil. Doch ist dies lediglich der erste Schritt des maßgeblich

von US-Präsident Donald Trump ausgehandelten Friedensplans. Ob in der Region

tatsächlich nachhaltiger Frieden entsteht, muss sich erst noch erweisen. Dennoch

lässt die "Methode Trump" in der internationalen Politik die Hoffnung aufkommen,

dass auf diese Weise auch der russische Angriffskrieg in der Ukraine zu einem

Ende gebracht werden könnte. Wie stabil ist die Situation in Gaza tatsächlich?

Wird US-Präsident Trump den Druck aufrechterhalten und seinen Friedensplan

weiter durchsetzen? Und was bedeutet Trumps jetzigerErfolg für RusslandsKrieg

gegen die Ukraine und die deutsche Außenpolitik?



Die Gäste:





Omid Nouripour (Vizepräsident des Deutschen Bundestages, Bündnis 90/Die Grünen)



Jenny Havemann (deutsch-israelische Unternehmerin, Podcasterin)



Peter R. Neumann (Politikwissenschaftler, King's College London)



Anna Sauerbrey (Journalistin, "Die Zeit")



