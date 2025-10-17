45 Uhr, live im Ersten (FOTO)

    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht

    München (ots) - "Nahost und Ukraine: Wie wirksam ist die Methode Trump "?

    Die letzten lebenden Geiseln sind zurück in Israel, die Waffenruhe in Gaza ist
    in Kraft, aber fragil. Doch ist dies lediglich der erste Schritt des maßgeblich
    von US-Präsident Donald Trump ausgehandelten Friedensplans. Ob in der Region
    tatsächlich nachhaltiger Frieden entsteht, muss sich erst noch erweisen. Dennoch
    lässt die "Methode Trump" in der internationalen Politik die Hoffnung aufkommen,
    dass auf diese Weise auch der russische Angriffskrieg in der Ukraine zu einem
    Ende gebracht werden könnte. Wie stabil ist die Situation in Gaza tatsächlich?
    Wird US-Präsident Trump den Druck aufrechterhalten und seinen Friedensplan
    weiter durchsetzen? Und was bedeutet Trumps jetzigerErfolg für RusslandsKrieg
    gegen die Ukraine und die deutsche Außenpolitik?

    Die Gäste:

    Omid Nouripour (Vizepräsident des Deutschen Bundestages, Bündnis 90/Die Grünen)

    Jenny Havemann (deutsch-israelische Unternehmerin, Podcasterin)

    Peter R. Neumann (Politikwissenschaftler, King's College London)

    Anna Sauerbrey (Journalistin, "Die Zeit")

