Skoda präsentiert die neuen Sondermodelle Balance für Fabia, Scala, Kamiq, Karoq und Octavia (FOTO)
Preisvorteil
> Das attraktive Gesamtpaket der Balance-Sondermodelle umfasst
Leichtmetallräder, die Design Selection Loft bzw. Lodge beim Octavia und mehrere
Ausstattungspakete
> Alle Balance-Modelle verfügen serienmäßig über eine dreijährige
Anschlussgarantie bis maximal 50.000 Kilometer
Kamiq, Karoq und Octavia sind ab sofort als umfangreich ausgestattete
Sondermodelle Balance bestellbar. Skoda stattet sie mit attraktiven
serienmäßigen Features und Paketen aus, die bei Kunden besonders beliebt sind.
Außerdem ist eine dreijährige Anschlussgarantie bis zu einer maximalen
Gesamtfahrleistung von 50.000 Kilometern mit an Bord. Kunden sparen beim Kauf
eines Balance-Modells bis zu 3.200 Euro gegenüber einem Serienmodell mit
vergleichbarer Ausstattung.
Beim Skoda Fabia Balance gehören die 16-Zoll-Leichtmetallräder Proxima in Grau
mit schwarzen Aeroblenden und die Vorbereitung für eine Anhängerzugvorrichtung
zum Serienumfang. Die hinteren Seitenscheiben und die Heckscheibe sind dunkel
getönt (Sunset). Die umfangreiche Ausstattung beinhaltet darüber hinaus das
Paket Licht & Sicht Plus mit LED-Hauptscheinwerfern mit integriertem Kurven- und
Abbiegelicht, Fernlichtassistent Regensensor, automatischer
Innenspiegelabblendung und elektrisch anklappbaren Außenspiegeln. Das Paket
Parken umfasst Parksensoren vorn und hinten, eine Rückfahrkamera, den
schlüssellosen Fahrzeugzugang KESSY und die Fahrprofilauswahl. Der Skoda Fabia
Balance ist mit fünf Motor-Getriebe-Kombinationen erhältlich. In Kombination mit
dem 59 kW (80 PS) starken 1,0 MPI und manuellem 5-Gang-Getriebe startet der
Preis ab 24.280 Euro (Skoda Fabia Balance 1,0 l MPI 59 kW (80 PS):
Kraftstoffverbrauch (kombiniert): 5,1 - 5,3 l/100 km; CO2-Emissionen
(kombiniert): 116 - 121 g/km; CO2 Klasse: D). Gegenüber einem vergleichbar
ausgestatteten Serienmodell sparen Käufer bis zu 1.800 Euro.
Alle Informationen zu Ausstattungen sowie Motor-Getriebe-Varianten des Fabia
Balance finden Sie hier
(https://www.skoda-media.de/model/107/3207?fz=107&skoda=Fabia) auf
skoda-media.de.
Skoda Scala Balance und Kamiq Balance verfügen über die Vorbereitung für eine
Anhängerzugvorrichtung, ein beheizbares Lenkrad und die
17-Zoll-Leichtmetallräder Propus Aero in Schwarz glanzgedreht. Dank der
enthaltenen Pakete Licht & Sicht Plus, Winter Plus und Komfort sind unter
anderem Matrix-LED-Scheinwerfer und ein dynamischer Fahrlichtassistent,
beheizbare Vordersitze und eine beheizbare Frontscheibe sowie Parksensoren vorne
