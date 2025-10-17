    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsVolkswagen (VW) Vz AktievorwärtsNachrichten zu Volkswagen (VW) Vz
    Skoda präsentiert die neuen Sondermodelle Balance für Fabia, Scala, Kamiq, Karoq und Octavia (FOTO)

    Weiterstadt (ots) - > Umfangreiche Serienausstattung bietet bis zu 3.200 Euro
    Preisvorteil

    > Das attraktive Gesamtpaket der Balance-Sondermodelle umfasst
    Leichtmetallräder, die Design Selection Loft bzw. Lodge beim Octavia und mehrere
    Ausstattungspakete

    > Alle Balance-Modelle verfügen serienmäßig über eine dreijährige
    Anschlussgarantie bis maximal 50.000 Kilometer

    Skoda präsentiert neue Sondermodelle für fünf seiner Baureihen: Fabia, Scala,
    Kamiq, Karoq und Octavia sind ab sofort als umfangreich ausgestattete
    Sondermodelle Balance bestellbar. Skoda stattet sie mit attraktiven
    serienmäßigen Features und Paketen aus, die bei Kunden besonders beliebt sind.
    Außerdem ist eine dreijährige Anschlussgarantie bis zu einer maximalen
    Gesamtfahrleistung von 50.000 Kilometern mit an Bord. Kunden sparen beim Kauf
    eines Balance-Modells bis zu 3.200 Euro gegenüber einem Serienmodell mit
    vergleichbarer Ausstattung.

    Beim Skoda Fabia Balance gehören die 16-Zoll-Leichtmetallräder Proxima in Grau
    mit schwarzen Aeroblenden und die Vorbereitung für eine Anhängerzugvorrichtung
    zum Serienumfang. Die hinteren Seitenscheiben und die Heckscheibe sind dunkel
    getönt (Sunset). Die umfangreiche Ausstattung beinhaltet darüber hinaus das
    Paket Licht & Sicht Plus mit LED-Hauptscheinwerfern mit integriertem Kurven- und
    Abbiegelicht, Fernlichtassistent Regensensor, automatischer
    Innenspiegelabblendung und elektrisch anklappbaren Außenspiegeln. Das Paket
    Parken umfasst Parksensoren vorn und hinten, eine Rückfahrkamera, den
    schlüssellosen Fahrzeugzugang KESSY und die Fahrprofilauswahl. Der Skoda Fabia
    Balance ist mit fünf Motor-Getriebe-Kombinationen erhältlich. In Kombination mit
    dem 59 kW (80 PS) starken 1,0 MPI und manuellem 5-Gang-Getriebe startet der
    Preis ab 24.280 Euro (Skoda Fabia Balance 1,0 l MPI 59 kW (80 PS):
    Kraftstoffverbrauch (kombiniert): 5,1 - 5,3 l/100 km; CO2-Emissionen
    (kombiniert): 116 - 121 g/km; CO2 Klasse: D). Gegenüber einem vergleichbar
    ausgestatteten Serienmodell sparen Käufer bis zu 1.800 Euro.

    Alle Informationen zu Ausstattungen sowie Motor-Getriebe-Varianten des Fabia
    Balance finden Sie hier
    (https://www.skoda-media.de/model/107/3207?fz=107&skoda=Fabia) auf
    skoda-media.de.

    Skoda Scala Balance und Kamiq Balance verfügen über die Vorbereitung für eine
    Anhängerzugvorrichtung, ein beheizbares Lenkrad und die
    17-Zoll-Leichtmetallräder Propus Aero in Schwarz glanzgedreht. Dank der
    enthaltenen Pakete Licht & Sicht Plus, Winter Plus und Komfort sind unter
    anderem Matrix-LED-Scheinwerfer und ein dynamischer Fahrlichtassistent,
    beheizbare Vordersitze und eine beheizbare Frontscheibe sowie Parksensoren vorne
    Autor
    news aktuell
    news aktuell
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
