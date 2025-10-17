Skoda präsentiert die neuen Sondermodelle Balance für Fabia, Scala, Kamiq, Karoq und Octavia (FOTO)

Weiterstadt (ots) - > Umfangreiche Serienausstattung bietet bis zu 3.200 Euro

Preisvorteil



> Das attraktive Gesamtpaket der Balance-Sondermodelle umfasst

Leichtmetallräder, die Design Selection Loft bzw. Lodge beim Octavia und mehrere

Ausstattungspakete



> Alle Balance-Modelle verfügen serienmäßig über eine dreijährige

Anschlussgarantie bis maximal 50.000 Kilometer





Skoda präsentiert neue Sondermodelle für fünf seiner Baureihen: Fabia, Scala,Kamiq, Karoq und Octavia sind ab sofort als umfangreich ausgestatteteSondermodelle Balance bestellbar. Skoda stattet sie mit attraktivenserienmäßigen Features und Paketen aus, die bei Kunden besonders beliebt sind.Außerdem ist eine dreijährige Anschlussgarantie bis zu einer maximalenGesamtfahrleistung von 50.000 Kilometern mit an Bord. Kunden sparen beim Kaufeines Balance-Modells bis zu 3.200 Euro gegenüber einem Serienmodell mitvergleichbarer Ausstattung.Beim Skoda Fabia Balance gehören die 16-Zoll-Leichtmetallräder Proxima in Graumit schwarzen Aeroblenden und die Vorbereitung für eine Anhängerzugvorrichtungzum Serienumfang. Die hinteren Seitenscheiben und die Heckscheibe sind dunkelgetönt (Sunset). Die umfangreiche Ausstattung beinhaltet darüber hinaus dasPaket Licht & Sicht Plus mit LED-Hauptscheinwerfern mit integriertem Kurven- undAbbiegelicht, Fernlichtassistent Regensensor, automatischerInnenspiegelabblendung und elektrisch anklappbaren Außenspiegeln. Das PaketParken umfasst Parksensoren vorn und hinten, eine Rückfahrkamera, denschlüssellosen Fahrzeugzugang KESSY und die Fahrprofilauswahl. Der Skoda FabiaBalance ist mit fünf Motor-Getriebe-Kombinationen erhältlich. In Kombination mitdem 59 kW (80 PS) starken 1,0 MPI und manuellem 5-Gang-Getriebe startet derPreis ab 24.280 Euro (Skoda Fabia Balance 1,0 l MPI 59 kW (80 PS):Kraftstoffverbrauch (kombiniert): 5,1 - 5,3 l/100 km; CO2-Emissionen(kombiniert): 116 - 121 g/km; CO2 Klasse: D). Gegenüber einem vergleichbarausgestatteten Serienmodell sparen Käufer bis zu 1.800 Euro.Alle Informationen zu Ausstattungen sowie Motor-Getriebe-Varianten des FabiaBalance finden Sie hier(https://www.skoda-media.de/model/107/3207?fz=107&skoda=Fabia) aufskoda-media.de.Skoda Scala Balance und Kamiq Balance verfügen über die Vorbereitung für eineAnhängerzugvorrichtung, ein beheizbares Lenkrad und die17-Zoll-Leichtmetallräder Propus Aero in Schwarz glanzgedreht. Dank derenthaltenen Pakete Licht & Sicht Plus, Winter Plus und Komfort sind unteranderem Matrix-LED-Scheinwerfer und ein dynamischer Fahrlichtassistent,beheizbare Vordersitze und eine beheizbare Frontscheibe sowie Parksensoren vorne