DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft Nordea auf 'Buy'
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Nordea nach Zahlen zum dritten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 16 Euro belassen. Die skandinavische Bank habe durch die Bank besser als erwartet abgeschnitten, schrieb Marlene Eibensteiner in einer am Freitag vorliegenden Studie. Obendrein sei ein neues Aktienrückkaufprogramm angekündigt und das Ziel der Eigenkapitalrendite im laufenden Jahr bekräftigt worden./ck/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 16.10.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.10.2025 / 08:10 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Nordea Bank Abp Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,13 % und einem Kurs von 14,39EUR auf Tradegate (17. Oktober 2025, 14:02 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: DEUTSCHE BANK RESEARCH
Analyst: Marlene Eibensteiner
Analysiertes Unternehmen: Nordea
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 16
Kursziel alt: 16
Währung: EUR
Zeitrahmen: 12m
