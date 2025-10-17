    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsVolvo Registered (B) AktievorwärtsNachrichten zu Volvo Registered (B)
    RBC stuft Volvo B auf 'Outperform'

    NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Volvo nach Quartalszahlen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 310 schwedischen Kronen belassen. Der Umsatz des Lkw-Herstellers habe der Konsensschätzung entsprochen, schrieb Nick Housden in einer am Freitag vorliegenden ersten Reaktion. Der Gewinn je Aktie sei jedoch klar darunter geblieben./rob/edh/ck

    Veröffentlichung der Original-Studie: 17.10.2025 / 02:21 / EDT
    Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.10.2025 / 02:21 / EDT

    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die Volvo Registered (B) Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -7,68 % und einem Kurs von 22,59EUR auf Tradegate (17. Oktober 2025, 13:28 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: RBC
    Analyst: Nick Housden
    Analysiertes Unternehmen: Volvo B
    Aktieneinstufung neu: positiv
    Kursziel neu: 310
    Kursziel alt: 310
    Währung: SEK
    Zeitrahmen: N/A



