RBC stuft Volvo B auf 'Outperform'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Volvo nach Quartalszahlen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 310 schwedischen Kronen belassen. Der Umsatz des Lkw-Herstellers habe der Konsensschätzung entsprochen, schrieb Nick Housden in einer am Freitag vorliegenden ersten Reaktion. Der Gewinn je Aktie sei jedoch klar darunter geblieben./rob/edh/ckVeröffentlichung der Original-Studie: 17.10.2025 / 02:21 / EDTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.10.2025 / 02:21 / EDTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Volvo Registered (B) Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -7,68 % und einem Kurs von 22,59EUR auf Tradegate (17. Oktober 2025, 13:28 Uhr) gehandelt.