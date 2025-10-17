DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft DIAGEO auf 'Hold'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Diageo vor Quartalsumsatzzahlen von 1950 auf 1915 Pence gesenkt und die Einstufung auf "Hold" belassen. Die Erlöse des Spirituosenkonzerns dürften bereinigt um Übernahme- und Währungseffekte um 2,2 Prozent gesunken sein, schrieb Mitch Collett in einem am Freitag vorliegenden Ausblick. Damit schätze er die Entwicklung negativer als der Markt ein./edh/ckVeröffentlichung der Original-Studie: 17.10.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CETErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.10.2025 / 08:10 / CETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Diageo Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,97 % und einem Kurs von 20,80EUR auf Tradegate (17. Oktober 2025, 14:01 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: DEUTSCHE BANK RESEARCH

Analyst: Mitch Collett

Analysiertes Unternehmen: DIAGEO

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 19,15

Kursziel alt: 19,5

Währung: GBP

Zeitrahmen: 12m



