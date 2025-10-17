DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft Nestle auf 'Hold'
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Nestle nach Quartalszahlen von 81 auf 86 Franken angehoben und die Einstufung auf "Hold" belassen. Der neue Chef des Nahrungsmittelkonzerns, Philipp Navratil, habe einen sehr positiven Einstand gehabt, schrieb Tom Sykes in einer am Freitag vorliegenden Studie. Er verwies dabei auf den Umstand, dass die Aktie in Reaktion auf das starke reale interne Wachstum (RIG) im dritten Quartal und die gute Cashflow-Entwicklung um 9 Prozent hochgesprungen war./edh/ck
Veröffentlichung der Original-Studie: 17.10.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.10.2025 / 08:10 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 17.10.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.10.2025 / 08:10 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Nestle Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,03 % und einem Kurs von 89,88EUR auf Lang & Schwarz (17. Oktober 2025, 14:15 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: DEUTSCHE BANK RESEARCH
Analyst: Tom Sykes
Analysiertes Unternehmen: Nestle
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 86
Kursziel alt: 81
Währung: CHF
Zeitrahmen: 12m
Analyst: Tom Sykes
Analysiertes Unternehmen: Nestle
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 86
Kursziel alt: 81
Währung: CHF
Zeitrahmen: 12m
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte