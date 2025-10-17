    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsNestle AktievorwärtsNachrichten zu Nestle
    DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft Nestle auf 'Hold'

    FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Nestle nach Quartalszahlen von 81 auf 86 Franken angehoben und die Einstufung auf "Hold" belassen. Der neue Chef des Nahrungsmittelkonzerns, Philipp Navratil, habe einen sehr positiven Einstand gehabt, schrieb Tom Sykes in einer am Freitag vorliegenden Studie. Er verwies dabei auf den Umstand, dass die Aktie in Reaktion auf das starke reale interne Wachstum (RIG) im dritten Quartal und die gute Cashflow-Entwicklung um 9 Prozent hochgesprungen war./edh/ck

    Veröffentlichung der Original-Studie: 17.10.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
    Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.10.2025 / 08:10 / CET

    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Analysierendes Institut: DEUTSCHE BANK RESEARCH
    Analyst: Tom Sykes
    Analysiertes Unternehmen: Nestle
    Aktieneinstufung neu: neutral
    Kursziel neu: 86
    Kursziel alt: 81
    Währung: CHF
    Zeitrahmen: 12m



