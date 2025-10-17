Nemetschek verringern Minus - MWB Research sieht Gelegenheit

Nemetschek baue seine Position als führender Anbieter von Bau- und Architektursoftware aus und erweitere seine KI-Kompetenzen durch die Übernahme von Firmus AI in den USA, erklärt der Experte. Im dritten Quartal dürfte das Unternehmen die Markterwartungen zudem etwas übertroffen haben.

Über die jüngste Geschäftsentwicklung wird Nemetschek am 4. November berichten./mis/jha/

Die Nemetschek Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,05 % und einem Kurs von 103,7 auf Tradegate (17. Oktober 2025, 14:07 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Nemetschek Aktie um -5,10 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -1,42 %.

Die Marktkapitalisierung von Nemetschek bezifferte sich zuletzt auf 11,93 Mrd..

Nemetschek zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 1,0300. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,8700 %.

Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 116,67EUR. Von den letzten 6 Analysten der Nemetschek Aktie empfehlen 1 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 100,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 158,00EUR was eine Bandbreite von -3,19 %/+52,95 % bedeutet.