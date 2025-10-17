    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsNemetschek AktievorwärtsNachrichten zu Nemetschek

    Nemetschek verringern Minus - MWB Research sieht Gelegenheit

    • Nemetschek-Aktien nach Analystenkommentar stabilisiert.
    • Kurs bei 103,50 Euro, 1,6 Prozent im Minus.
    • Übernahme von Firmus AI stärkt KI-Kompetenzen.
    Foto: Olaf Gedanitz - stock.adobe.com

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Aktien des Bausoftware-Spezialisten Nemetschek haben ihre Verluste am Freitag nach einem positiven Analystenkommentar eingedämmt. Am frühen Nachmittag notierten sie bei einem Kurs von 103,50 Euro noch 1,6 Prozent im Minus. Im Tief waren sie bis auf 102 Euro gefallen. Gleichwohl droht damit weiterhin, die Unterstützung bei 105 Euro zu brechen, sollte der Kurs sich bis zum Tagesende nicht noch etwas berappeln.

    Experte Harald Hof vom Analysehaus MWB Research stufte die Papiere des MDax -Konzerns nach dem zuletzt schwachen Lauf bei einem unveränderten Kursziel von 125 Euro von "Hold" auf "Buy" nach oben.

    Nemetschek baue seine Position als führender Anbieter von Bau- und Architektursoftware aus und erweitere seine KI-Kompetenzen durch die Übernahme von Firmus AI in den USA, erklärt der Experte. Im dritten Quartal dürfte das Unternehmen die Markterwartungen zudem etwas übertroffen haben.

    Über die jüngste Geschäftsentwicklung wird Nemetschek am 4. November berichten./mis/jha/

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Nemetschek Aktie

    Die Nemetschek Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,05 % und einem Kurs von 103,7 auf Tradegate (17. Oktober 2025, 14:07 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Nemetschek Aktie um -5,10 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -1,42 %.

    Die Marktkapitalisierung von Nemetschek bezifferte sich zuletzt auf 11,93 Mrd..

    Nemetschek zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 1,0300. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,8700 %.

    Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 116,67EUR. Von den letzten 6 Analysten der Nemetschek Aktie empfehlen 1 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 100,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 158,00EUR was eine Bandbreite von -3,19 %/+52,95 % bedeutet.




    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
